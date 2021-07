Alberto Munárriz, el rey del agua al que no le gusta nadar

"Tengo que reconocer que no me gusta nadar, me aburre”, confesó Alberto Munárriz en una entrevista anterior. El navarro empezó a nadar con tres años y luego se pasó al fútbol y a otros deportes. Pero era socio de Larraina y en su familia ya había jugadores de waterpolo. Así, inició su formación en el deporte de su vida.

Después de jugar en el Larraina pasó al WP Navarra hasta que en 2013, con 19 años, fichó por el Zodiac Atlètic Barceloneta, equipo en el que compite actualmente. No le gusta nadar, pero su habilidad con el balón en el agua es sobresaliente. El 30 de marzo de 2013 debutó con la selección absoluta de waterpolo con la que ha logrado dos platas, una en el Europeo de 2018 y otra en el Mundial de 2019.

Desde este domingo, Alberto Munárriz está disputando sus segundos Juegos Olímpicos. Han sido cinco años de preparación que se han hecho más largos de lo habitual debido a la situación del coronavirus. La selección de David Martín logró su billete a Tokio tras el subcampeonato del mundo en 2019. Sin embargo, a pesar del largo trayecto hasta llegar al Centro Acuático de Tatsumi, la selección absoluta se encuentra totalmente preparada para luchar por la medalla olímpica.

Lo que más va a extrañar Alberto Munárriz es a su familia, que está acostumbrada a acompañar al navarro a cualquier parte. En febrero de este año fue padre por primera vez y será la primera vez que esté tanto tiempo separado de su hija.

LA UNIÓN HACE LA FUERZA

La mayoría de los jugadores de la selección absoluta de waterpolo pertenecen al Zodiàc Barceloneta y se nota tanto en el agua como fuera la gran fortaleza que son como equipo.

Alberto Munárriz es un pilar fundamental en el conjunto catalán y en la selección. Su confianza en el agua la ha forjado con muchos años de dedicación plena al deporte de su vida.

La selección española absoluta de waterpolo pasó este domingo el primer test en Tokio con aprobado ante la vigente campeona olímpica y mañana tendrán que continuar ante Montenegro con la lucha por el sueño de subirse al podio.