Virginia Finol, la primera navarra camino de los Crossfit Games 2021

Actualizada 12/06/2021 a las 13:36

La hispanovenezolana Virginia Finol está preparando sus últimos entrenamientos antes de emprender su viaje a Madison, Wisconsin, donde disputará los Crossfit Games, y será la primera navarra en hacerlo.

Finol, nacida en 1980 en Maracaibo, reconoce en una entrevista con EFE que no esperaba ser una de las 20 mujeres en clasificarse. Además, dice, “será una retirada por todo lo alto”, ya que esta será la última ocasión en que la atleta competirá en alto rendimiento, después de ocho años.



Los Crossfit Games son la última fase de una serie de clasificatorias y es el máximo nivel de competición en esta disciplina deportiva. Según los últimos datos, hay unas 77.000 personas que practican este deporte en España y solo entre 2018 y 2019 el número de boxes -espacios donde se entrena- creció un 23% y llega al medio millar. En las fases clasificatorias para los Crossfit Games, Finol ha superado la marca de más de 14.500 atletas de su categoría en todo el mundo. “No soñaba estar ahí”, admite.



Recibe a Efe en el box de La Fábrica, en Huarte, donde la tricampeona absoluta de España de Powerlifting prepara sus últimos entrenamientos, y reconoce que el Crossfit es un deporte que le “cambió la vida”. Al comenzar a entrenar, hace casi una década, tenía un trabajo que no le permitía coger libres fines de semana. Entonces “todo se dio, dejé mi trabajo, me dediqué a este deporte y a todo lo que tenga que ver con fuerza”.



Además de Powerlifting, Strongwoman, Halterofilia y ahora los Crossfit Games, Finol ha participado en algunas exhibiciones de Herri Kirolak, motivada por su entrenador, quien ya había competido alguna ocasión. “Como no había mujeres compitiendo, me animó”, y en ese momento se familiarizó con el yunque, o el levantamiento de piedra, su favorito.



Ahora encara las últimas semanas de entrenamiento para acudir con preparación a Madison y competir, aunque admite que lo hace con poca presión. “Como nunca he tenido esa necesidad de ganar, ahora tampoco lo siento”.



Sin embargo, no puede evitar alegrarse al pensar en la competición que se celebrará entre el 27 de julio y el 1 de agosto. “El sueño de cualquier crossfiter es ir a los Games, y lo he conseguido”, a pesar de que no pasaba por su cabeza “entrar entre esas veinte”. Su objetivo inicial entra entrar entre las 100 mejores, similar a su resultado de 2020, cuando no se pudo disputar la final por la pandemia.

“Quería entrar y dar lo mejor de mí”, recuerda Finol. A pesar de conseguir la clasificación, su camino hacia Madison, por contra, no está siendo fácil.



Las restricciones impuestas por Estados Unidos contra la covid-19 le obligarán a dar más de una vuelta a su trayecto y en la actualidad solo tiene una opción viable, ya que ni siquiera con el documento que certifica su participación en los Games se evitaría hacer una cuarentena de 14 días encerrada en un hotel. “Es mucho dinero” y además tendría que estar esas dos semanas sin poder entrenar. “Está siendo un poco complicado por la pandemia y de aquí a la competición solo entreno, porque mi idea es resistir como sea”.



Con el problema que les plantea Estados Unidos, la única manera de poder llegar a Estados Unidos pudiendo entrenar con anterioridad es haciendo escala en Cancún. “México no tiene restricciones con los Estados Unidos y ahora la zona está barata precisamente por la pandemia”, señala. “Nada de irme a un resort de lujo”, bromea.



Para poder pagarse el viaje, además del apoyo económico de sus patrocinadores, también está vendiendo camisetas con un diseño hecho solo para ella. En una de ellas, a modo de sopa de letras, aparecen varias palabras relacionadas con el Crossfit como 'Athlete', 'Dream' o 'Passion'. En diagonal, su nombre.



“Me estoy llevando una sorpresa enorme con la gente, porque están colaborando muchísimo” con sufragar el pago del viaje y los días que deben permanecer en México, donde se encuentra buscando ya algún box en el que poder entrenar.



“Yo ya tengo mi premio, que es ir allí”, señala, y aunque no tiene todo el tiempo del mundo para poder prepararse, encara los Crossfit Games con “todas las ganas y las fuerzas de siempre” y con las ganas de “morir en cada Wod”. “Mi premio es ir allí y competir contra las mejores mujeres del mundo”, sentencia.