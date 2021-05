Juan Carlos Unzué comparte con alumnos del Grado de Deporte un encuentro para visibilizar la ELA

Actualizada 19/05/2021 a las 17:10

El exjugador y exentrenador de fútbol navarro, Juan Carlos Unzué, ha mantenido esta semana un encuentro con un grupo de alumnos del Grado de Deporte de Foro Europeo para apoyar y visibilizar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que padece desde hace un par de años.

Desde su diagnóstico vive volcado en concienciar y hacer visible los trastornos que produce la ELA, bien a través de charlas u organizando eventos que contribuyan a ello. Como él mismo ha subrayado “en mi caso, más que pensar en lo que he dejado de hacer, he optado por ver qué puedo hacer en esta nueva situación. Y ahora la forma de darle sentido a mi vida es siendo un altavoz. Veintitrés años han sido de una manera; ahora es de otra, pero siempre intentando ayudar en lo que pueda”.

Consciente de que “se trata de una enfermedad invisible” y de que no va a haber una cura a corto plazo, el deportista se considera un privilegiado. “La ELA es una enfermedad muy clasista porque si no dispones de recursos te entregas a ella y no hay mayor injusticia que tratar a todos los enfermos de la misma manera”.

Por su parte, el presidente de ANELA, Montxo Iriarte, ha destacado la labor que desempeña la asociación prestando servicios básicos a todos los socios, desde fisioterapia hasta logopedia o terapia ocupacional, entre otros.

El objetivo es contribuir a mantener la calidad de vida de los afectados el mayor tiempo posible, también cuando son dependientes.Otra prioridad importante es la divulgación porque “es una realidad ignorada”, así como la puesta en marcha de campañas e iniciativas para lograr recursos económicos y fomentar también la investigación.

La sesión ha tenido lugar fruto de la colaboración que mantienen la Escuela de Negocios y ANELA para visibilizar la realidad cotidiana de esta enfermedad degenerativa que fecha a cerca de 40 personas en Navarra y a unas 4000 en toda España.