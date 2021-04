Actualizada 25/04/2021 a las 06:00

Era su gran sueño. El cinturón europeo de Muay Thai profesional ISKA, en la categoría -55,4 kg (súper gallo) se ponía en juego ayer en el Mamba Fight Club de Ponferrada (León). Y Mikel Fernández Cía, el púgil chantreano afincado en aquellas tierras, se había preparado a conciencia para lograr el título. Pero el sueño terminó pronto. El portugués Fred Cordeiro se lo arrebató a las primeras de cambio por un golpe debido a un “descuido”.

Consciente de que cometió un error, Mikel Fernández, Manos de Plomo en el mundo del Muay Thai, felicitaba al rival tras la corta pelea. “Es un gran peleador”, admitía. Fue demasiado pronto. Fred Cordeiro le propinó un golpe al navarro que le provocó un mareo, suficiente para que el árbitro del partido decidiera parar la pelea y darla por finalizada.



“SON GAJES DEL OFICIO"

Con un tono de decepción en la voz, Mikel Fernández explicaba lo ocurrido: “Nada más empezar, me ha pillado con una mano despistado, me he mareado y el árbitro ha decidido parar la pelea, porque es lo que han dicho los médicos. Yo creo que podría haber seguido. Ha sido rápido, me ha cogido en un descuido. Pero no tengo nada. Son gajes del oficio, unas veces se gana y otras se pierde”.

El chantreano, que ha sido campeón de España tanto amateur como profesional y de Europa amateur, trataba de dar un salto en su carrera con el título contintental pro. La próxima vez será.