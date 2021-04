Pamplona destina 436.000 euros a equipos que compitan a nivel nacional

Actualizada 14/04/2021 a las 17:22

Ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de ayudas para entidades deportivas pamplonesas por su participación en competiciones nacionales oficiales de élite, de carácter no profesional, en categoría absoluta durante la temporada 2020 – 2021. La convocatoria cuenta con un presupuesto máximo de 436.000 euros. Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Pamplona, hasta el 9 de mayo.

Estas ayudas tienen como finalidad última apoyar la participación de deportistas y equipos en esas competiciones para la promoción e imagen de Pamplona más allá de Navarra, para la visibilidad de referentes masculinos y femeninos en deportes competitivos oficiales de máximo nivel de cara a la promoción de deportiva y para el impacto económico y turístico en la ciudad. Se establecen dos grupos para distribuir la cuantía de las ayudas: para el grupo A, destinado a equipos militantes en la máxima categoría nacional de un deporte y que ejecuten un presupuesto superior a 650.000 euros, hay consignados 180.000 euros, con un máximo de 90.000 por equipo; para el grupo B se consignan 256.000 que se repartirán entre los equipos en función de su presupuesto ejecutado y de si compite es femenino o masculino.

La actividad subvencionable se deberá desarrollar en la temporada deportiva 2020-2021, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021. Excepcionalmente, podrán incluirse aquellas competiciones no incluidas en el periodo anterior siempre que pertenezcan a dicha temporada.

Élite de carácter no profesional y categoría absoluta

Se entiende por ‘competiciones nacionales de élite de carácter no profesional’ a las ligas regulares oficiales de ámbito estatal, no reconocidas como profesionales por el Consejo Superior de Deportes, en las que participan equipos de al menos 4 deportistas y organizadas por las federaciones deportivas en las tres primeras divisiones absolutas de un deporte. Excepcionalmente tendrán esa consideración también, los campeonatos, copas o supercopas de España oficiales de carácter no profesional y categoría absoluta, siempre y cuando estén integradas en una parte del calendario oficial de alguna de las ligas regulares anteriores o bien sean ligas regulares que cumplan las características establecidas, aunque tengan denominación federativa oficial de campeonato, copa o supercopa. Por último, se incluyen otras participaciones en la temporada de los equipos subvencionados siempre que hayan participado en alguna liga regular oficial descrita en las bases y, además, las competiciones tengan ámbito estatal y estén integradas en el calendario oficial de la respectiva federación deportiva española.

Se considera ‘categoría absoluta’ al rango de edades de la categoría senior de acuerdo con la propia Reglamentación Federativa Oficial en cada deporte. Asimismo, se considera ‘categoría absoluta’ al número, generalmente, limitado y reducido de deportistas que, procedentes de otras categorías inferiores o superiores a la senior, y de acuerdo a esa Reglamentación Federativa Oficial, pueden participar para completar equipos de categoría senior en una determinada temporada.

Requisitos y gastos subvencionables

La convocatoria establece como requisitos para las entidades que quieran concurrir el estar legalmente constituidas, tener domicilio social y fiscal en Pamplona, carecer de ánimo de lucro y participar en competiciones nacionales oficiales de élite de carácter no profesional durante la temporada 2020 – 2021. Además, no debe existir por encima de su categoría (segunda o tercera) ningún otro equipo representativo de Pamplona que se haya acogido a la convocatoria; debe tener impacto socio-económico y deportivo; desarrollar la modalidad en recintos deportivos reglamentarios cerrados de carácter permanente, salvo en modalidades multideportivas; y deben tener sus estatutos, entre sus objetivos, la realización de actividades deportivas.

Se subvencionarán gastos de inscripción en la competición, licencias, otras cuotas federativas asociadas a la competición y arbitrajes. Asimismo, se subvencionarán gastos de uso de instalaciones deportivas y seguridad privada obligatoria en las competiciones, desplazamientos, alojamientos y manutención durante esos desplazamientos. Igualmente, se ayudará económicamente por conceptos como material deportivo (propio del deporte), indumentaria, botiquín y servicios sanitarios obligatorios en las competiciones. Por último, se subvencionarán gastos de gestión y administración de la entidad deportiva, compensaciones económicas a personal técnico y jugadores y gastos en acciones que potencien el efecto social de la actividad.