Actualizada 10/04/2021 a las 06:00

Llega el Opening Day, el día de apertura de la temporada. Así se conoce en el mundo del béisbol americano el inicio de la competición, y así se ha adoptado también en España, donde la División de Honor llega por todo lo alto a Navarra, gracias a la participación esta temporada de dos clubes: Béisbol Navarra y CBS Toros.

El equipo dirigido por Aritz García abre el fuego esta mañana en su doble enfrentamiento con el CBS Sant Boi. El primer partido comienza a las 11.00 en El Soto de Burlada. El segundo, a continuación. Los Toros, por su parte, debutan en la máxima categoría mañana frente al CBS Barcelona en el campo de béisbol situado junto al Palau Sant Jordi. La hora de estreno del equipo de Iñaki Alfonso, las 10 de la mañana.

Béisbol Navarra terminó la pasada temporada, que debido a la covid fue exprés, en sexta posición. El título fue para el Astros de Valencia, que precisamente se proclamó campeón en Burlada. El Sant Boi, su rival de hoy, concluyó en séptimo puesto. La temporada, de nuevo a una vuelta, se extenderá en 10 jornadas hasta el 17 de julio.

Iker Alfonso “Tenemos ganas de competir”



Iñaki Alfonso repite al frente del CBS Toros en su estreno para la División de Honor. Como es habitual, su gran problema ha sido y es la falta de instalaciones, que ha mermado su pretemporada.

El único día de la semana que entrenan en El Soto comparten campo con el Arga y el resto de la semana se ejercitan en el polideportivo de la piscina de Aranzadi. “Sólo podemos hacer entrenamiento físico y no hay visos de poder hacerlo en otro sitio. El campo de Amaya es inaccesible para nosotros. Para jugar nos hemos organizado para jugar en fines de semana alternos con el Béisbol Navarra en El Soto. Cuando se termine el campo de sófbol de la Rochapea, podremos hacer algo de entrenamiento. No descartamos volver a ir al parque, aunque no tenemos permisos. Así es como hemos preparado la pretemporada. Tenemos muchas ganas de competir, pero no ha sido fácil. Empieza la liga y los Toros al ruedo. Viajaremos en el día a Barcelona y alguno casi irá de empalmada a trabajar”, resume Alfonso, que se muestra agradecido a las ayudas y los patrocinios.

Además, han empezado a jugar Los Toritos, niños de menores de 12 años: “Los críos están como locos y cada día son más. Nos llena de alegría”.

Aritz García “El objetivo es la superación”



El equipo referente del béisbol navarro, que aglutina las canteras de Arga, Irabia y Amaya, clubes que lo formaron, inicia esta mañana su curso, tras 5 meses de espera. De la mano de Aritz García, el Béisbol Navarra tratará de mejorar, como dice el propio técnico.

“Nuestro objetivo es sencillo y constante, la superación individual de cada jugador, y colectiva del equipo entero respecto al año pasado. No nos marcamos sólo de temporada a temporada, sino de semana a semana, de jornada a jornada, aprendiendo de los entrenamientos y de los partidos, para saber lo que tenemos que mejorar”, afirma Aritz García.

El rival de hoy es el primer test. “Con esa mentalidad afrontamos la temporada con muchas ganas. Ante el Sant Boi queremos defender nuestra casa y llevarnos las dos victorias ante el rival”, explica el técnico.

La pasada temporada fue extraña y se disputó en apenas dos meses, entre septiembre y octubre. “Esperamos que con la covid podamos desarrollar la temporada sin ningún problema para que los equipos puedan disputarla en su totalidad, y nosotros podamos mejorar y superarnos. Entrenar es importante pero jugar sirve para desarrollar la experiencia, la veteranía y las habilidades como atletas”, concluye Aritz García.