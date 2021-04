El chantreano Mikel Fernández busca el cetro europeo

Actualizada 09/04/2021 a las 06:00

Mikel Fernández Cía saltaba este jueves al ring del gimnasio de Ponferrada donde se entrena a diario con mucha ilusión, como hace siempre. Pero estas últimas semanas, su motivación se ha disparado. El motivo, que le comunicaron que iba a luchar por el título europeo profesional de peso súper gallo (-55,4 kg, 122 libras), organizado por la asociación mundial ISKA. Y, desde entonces, sólo sueña con derrotar a su rival, el portugués Fred Cordeiro. La pelea fue aplazada el año pasado por el coronavirus y Fernández, apodado Manos de Plomo, ha esperado desde entonces para intentar ser el mejor del continente.

El 25 de abril de 2020, su contrincante iba a ser el campeón europeo, el irlandés Ryan Sheehan, pero al no estar ahora preparado debido a la pandemia, la organización del evento lo ha sustituido por el que, según Mikel, es “uno de los mejores peleadores del mundo con diferencia”, Cordeiro. La cita será el sábado 24 de abril en la localidad leonesa, donde reside.

Fernández se muere de ganas por llegar a esa fecha: “Supone mucho para mí. Mi mánager, Diego, que es uno de los mejores promotores de Europa, y el de Cordeiro han montado este cruce para determinar quién es el mejor. Yo compito en casa y estoy entrenando muy bien. Estoy motivadísimo”.

De momento, la pelea será sin público y será retransmitida en directo por internet en el canal de pago de MFC (Mamba Fight Club). “Competí en febrero en kickboxing en una velada amateur y fue retransmitida en pago por visión. Los dos éramos profesionales pero no cobramos. La pelea era para que el deporte crezca y lo vea la gente. Al principio, me sentía solo, frío, luego me metí en la pelea y gané”, recuerda Mikel, que estuvo en el Navarra Arena presenciando el último combate de David Soria, Infierno.

PRIMER NAVARRO ASPIRANTE

Mikel Fernández es dos veces campeón de España y subcampeón de Europa amateur (2019, Minsk, Bielorrusia) en su categoría. El título que se pone en juego el día 24 es profesional. “Para mí es muy importante, porque es la primera vez que un navarro pelea por un título ISKA. Mi rival tiene mucha experiencia y es un tío peligroso, pero creo que es mi momento ahora. Yo no daría cartulinas a ninguno porque puede pasar cualquier cosa”, reconoce el púgil chantreano.

Mikel explica que ISKA (International Sport Kickboxing Association, que comprende una veintena de deportes de contacto y artes marciales) es “muy prestigiosa” y siempre quiere “que peleen los mejores”. “Por eso nos han elegido al portugués y a mí, porque estamos arriba en el ránking. Hay otras asociaciones que te ponen a pelear con el número 9, que luego puede ser un marrón. A mi promotor le interesa que pelee con el mejor, para que luego los mánagers se interesen por mí y me den las mejores oportunidades”, recalca.

Mikel Fernández, chantreano de 28 años, afincado en tierras leonesas, con la experiencia de dos años de aprendizaje en Tailandia, la cuna del muay thai, vivirá el día 24 su gran reto.