David 'Infierno' Soria: "Mi sueño ahora es ganar otra vez"

Actualizada 24/03/2021 a las 06:00

El 29 de febrero de 2020, el Navarra Arena se llenó con más de 3.500 espectadores para ver a David ‘Infierno’ Soria (Pamplona, 1994). El boxeador navarro vuelve el sábado al mismo lugar donde consiguió el cinturón de Campeón de España de superwélter para revalidar el título ante José Gregorio ‘La sombra’. Ha sido un año extraño por la pandemia, pero ‘Infierno’, a falta de combates, lo ha aprovechado como una oportunidad para entrenar más fuerte. Ambos boxeadores llegan al ring invictos pero David Soria lo tiene claro, quiere ganar.



El sábado es el gran día. ¿Cómo lo lleva?

Estoy con muchas ganas, ha sido un poco larga la preparación porque han ido atrasando pero ya con ilusión. Cambia un poco todo con respecto al año pasado pero hay que adaptarse, que está de moda.

¿Qué medidas tienen que seguir?

Por ejemplo, el pesaje lo hicimos la última vez en la Morea con público y esta vez es sin gente. También tengo dos PCR para el pesaje y del Navarra Arena. Hay aforo limitado, separación, mascarilla...

¿Le ha afectado el retraso de fechas?

En teoría iba a pelear con otro rival en octubre. Han ido retrasando pero me he ido adaptando.

¿Cómo se ha adaptado?

El último combate que hice fue el del pasado año antes de la pandemia en el Navarra Arena. Ha sido un año que le he dado caña, he aprovechado para entrenar y no he parado quieto. He buscado mejorar en un montón de aspectos. Ha sido un año productivo.

¿En qué ha mejorado?

He empezado a entrenar en Larrabide, que por el título de España del año pasado y por méritos deportivos me dejaban entrenar ahí. Con el CEIMD he mejorado la fuerza y la resistencia.

¿Cuánto ha entrenado?

De normal suelo hacer una media de nueve y diez entrenamientos a la semana. El boxeo es así de egoísta, tienes que hacer saco, manoplas, técnica, correr... Entreno un par de días en Larrabide, tres días a la mañana voy a correr y a al tarde de lunes a viernes al gimnasio.

¿Cómo es su rival?

Es estilista, de distancia larga y tiene un boxeo bonito, de moverse. El mío es más agresivo, de buscar la pelea. Son diez asaltos, es mucho tiempo, a ver quién impone su estilo.

¿Dónde puede estar la clave en el combate?

Tengo un ritmo muy fuerte, tiro muchos golpes y aguanto muchos asaltos a un nivel alto. La estrategia y el combate va a estar ahí. Al final uno de los dos va a empezar a ir para abajo y el otro para arriba. Mi intención y entrenamiento es para ir hacia arriba y comerme al otro.

¿Ha estado con él?

Estaremos en el pesaje, nos echaremos una mirada, nos daremos suerte y a pelear, luego ya lo que quieras. Para eso soy estricto.

¿Cómo lleva lo del pesaje?

Es complicado. De normal suelo pesar 78 kilos y en el pesaje doy 69,800. Casi me quito 8 kilos pero estamos acostumbrados. Son dietas muy estrictas, te deshidratas los dos días antes para perder esos últimos kilos y llegas un poco flojo pero hay que hacerlo bien. Antes lo hacía a mi manera, ahora tengo mucho más control. Son dos días malos pero luego te pones fuerte de nuevo.

¿Qué supone para usted revalidar el título?

Llevo tres meses preparando este combate, he sacrificado muchas cosas en mi vida. Soy como dice el Cholo. ‘Partido a partido’. Mi sueño ahora es ganar esto y ya veremos lo que puede venir. Si ganas vienen unas y si pierdes vienen otras.

¿Qué le da el boxeo?

Hablo con mi chica, lo valoro en frío y lo que me hace sentir vivo es boxear. Trabajar lo hacemos todos, familia tiene todo el mundo. Lo que me gusta es subirme al ring y pelear, es lo que me llena.

¿Qué piensa en el ring?

Soy bastante cerebral. Subo, veo a mi rival y pienso las técnicas y los golpes que voy hacer. Soy muy centrado en hacer las cosas bien con lo que hemos entrenado. Luego cuando acaba me doy cuenta dónde estoy.

El Boxeo es difícil de entender. ¿Tiene apoyo en la familia?

Apoyo absoluto. Hay mucha gente que me dice: ‘A mi madre no le gusta que boxee’. En Amateur hice unos 50 combates, no vinieron mi madre y mi novia a verme nunca. Luego cuando pasé a profesional empezaron a ir y vienen siempre, me cuidan mogollón estas semanas para el combate. Están a muerte conmigo.

¿Recibe alguna ayuda?

Lo de Larrabide es una ayuda que me dejan para ir entrenar. Económica no tengo ninguna. Tengo que trabajar para llenar el frigo. Cuando ganas te llevas una extra pero de eso no vivo, ya sabía en donde me metía.

¿Cómo está el boxeo como deporte?

Ahora hay un golpe muy bueno, hay un tirón. Por ejemplo, mi compañero César Núñez peleó en Italia el otro día, se está abriendo una puerta y hay que aprovecharlo. En Kanku estamos a tope, está muy bien.