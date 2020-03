El navarro David 'Infierno' Soria, campeón de España del peso superwelter

El boxeador navarro David 'Infierno' Soria se proclamó este sábado campeón de España del peso superwelter tras vencer al aragonés Ezequiel Gurría por KO en el segundo asalto, en una velada que se celebró en el Pabellón Navarra Arena.

Además, en otros combates de la jornada, Kerman Lejarrraga se apuntó una victoria a los puntos frente al mexicano José de Jesús Macías y Andoni Gago, vigente campeón de Europa del peso pluma, ganó en dos asaltos a Carlos Arroyo.

David Soria stops Ezequiel Gurria to become new Spanish Super WW champion! pic.twitter.com/uqYhIA84bm