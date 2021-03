El IND transmite “tranquilidad” tras la salida de la directiva del CEIMD

Actualizada 12/03/2021 a las 06:00

La noticia publicada el jueves de la dimisión conjunta de la directiva del Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte (CEIMD) provocó la reacción inmediata del Instituto Navarro de Deporte (IND), que elaboró un comunicado para pacientes, deportistas, federaciones y clubes en el que transmitía “tranquilidad y confianza”. En el contenido de esta carta electrónica, firmada por Miguel Ángel Pozueta, director gerente del IND y con sello del Gobierno de Navarra, se asegura que el centro continuará con sus servicios a pesar de la salida del equipo directivo.

Como se publicó el jueves, la totalidad de la junta dirigida por Esteban Gorostiaga había presentado su dimisión al IND por el desacuerdo en la convocatoria de una plaza de Técnico Superior de Deporte con lo que entendían que eran requisitos inferiores a los que se deben exigir para un puesto de estas características. Gorostiaga le comunicó su decisión a Pozueta el pasado 26 de febrero y sus compañeros de junta, Javier Ibáñez Santos (Unidad Técnica de Investigación), Juan Carlos Lizarazu López (Asistencia) y Jesús Ibáñez Abad (Formación) le siguieron el 1 de marzo.

“NO HAY DEJACIÓN DEL APOYO”

La reacción del IND fue recordar que el CEIMD sigue funcionando sin cambios, algo que ya apuntó Gorostiaga a este medio al asegurar que dejaban la directiva pero seguían trabajando como hasta ahora.

“Desde el Instituto Navarro del Deporte queremos ponernos en contacto contigo para decirte que el Centro de Estudios de Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD), junto con el equipo que lo atiende, continuará prestando su asistencia como lo ha venido haciendo hasta el momento”, se lee en el comunicado del IND.

“Ante la noticia aparecida en un medio de comunicación -en referencia a Diario de Navarra- sobre la salida de sus puestos directivos de los responsables del centro, queremos decir que no va implicar una dejación del apoyo que se realiza a pacientes, deportistas, federaciones y clubes por parte del equipo del CEIMD. No se resienten las prestaciones que ofrece a sus usuarios y usuarias y por lo tanto sigue activa la carta de servicios del centro que incluyen valoraciones, seguimientos o consultas”, continúa el texto.

Por último, se hace una llamada a la calma. “Queremos transmitirte tranquilidad y confianza en el funcionamiento del centro como una herramienta de calidad y de servicio público de la Administración de atención al deporte navarro”, concluye el IND.

El asunto llegó el jueves a ámbitos políticos, ya que el parlamentario de Navarra Suma solicitó en un comunicado la comparecencia urgente tanto de la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, como del director del IND, Miguel Pozueta, para esclarecer los motivos de estas dimisiones.

Deportistas reaccionan tras conocer la dimisión del equipo de Gorostiaga



Las redes sociales registraron ayer las reacciones de distintos deportistas tras conocer la dimisión del equipo de Esteban Gorostiaga. “Siempre he presumido de ser un deportista navarro formado en un centro navarro ejemplar. Cómo yo, son muchos los deportistas y técnicos, (y también no deportistas) que compartimos este sentimiento por tener el apoyo del CEIMD. Ellos una vez más muestran el espíritu de equipo y la confianza en su proyecto. Estoy seguro de que se tomará la decisión que a todos nos permita seguir sintiéndonos orgullosos. Todo lo que no sea recapacitar será una gran desilusión”, escribió el campeón mundial de patinaje Ioseba Fernández.

Por su parte, la atleta Maitane Melero comentó: “Mi máximo apoyo a l@s profesionales del CEIMD. Espero que el ⁦Gobierno de Navarra les escuche y recapacite. Es un orgullo tener en Navarra un centro de referencia como este y contar con profesionales de máximo nivel. Espero que pronto todo se solucione”.

La también atleta Ana Llorens también mostró su respaldo al CEIMD: “Todo mi apoyo para este gran equipo humano y profesional”.

Amaia Osaba, campeona de piragüismo, se sumó al respaldo al equipo de Gorostiaga: “Todo mi apoyo al gran equipo de profesionales del CEIMD(Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte del Gobierno de Navarra). Un centro puntero y de referencia que tanto ha aportado a toda la sociedad con sus trabajos e investigaciones”.

En contraste, el ex vallista Txema Romera sentenció: “Buena noticia. Todos estos centros necesitan tarde o temprano sangre nueva”.

Te puede interesar