El béisbol navarro, en marcha

Actualizada 18/02/2021 a las 08:27

El 11 de abril comenzará la temporada más esperada de los últimos tiempos por la afición del béisbol en Navarra. Es la del regreso a la máxima competición de dos equipos navarros. Desde la creación de Béisbol Navarra en 2008 con la unión de Arga, Irabia y Amaya, no se producía este hecho, pero el fulgurante ascenso de Los Toros, un equipo creado hace un par de cursos, volverá a dar esa oportunidad de ver béisbol todas las semanas en Burlada.

Los dos equipos han comenzado ya a trabajar para el nuevo ejercicio. Béisbol Navarra lleva un mes de trabajo y más recientemente iniciaron Los Toros su preparación. Pocos cambios en sus plantillas (Teudis Fresa pasa de BN a Toros), estabilidad en sendos cuerpos técnicos y muchos problemas económicos y de infraestructura para comenzar.

El reportaje se realizó en dos días diferentes (martes y miércoles) en El Soto de Burlada, un campo en el que entrena BN y al que Los Toros, sin instalación fija, acuden sólo un día por semana, 45 minutos, compartiendo con el Arga. Deben completar su preparación haciendo el trabajo físico y táctico en el polideportivo de Aranzadi, donde lógicamente hacen lo que pueden, pero no lo más importante, batear. En BN cojean los ingresos, ya que la fuga de patrocinadores por la crisis sanitaria les ha dejado casi sin ingresos.

LOS TOROS NECESITAN 15.000 EUROS PARA PAGAR LOS CAMPOS

La temporada 2021 volverá a ser una liga reducida, de una vuelta de todos contra todos. Junto a los dos clubes navarros, integrarán la División de Honor: Astros de Valencia, CBS Barcelona, Viladecans, Antorcha Valencia, Sant Boi, Miralbueno, Rivas, San Inazio Bilbao Bizkaia y Tenerife Marlins Puerto Cruz. Los Toros mantienen la misma plantilla y van a intentar traer algún fichaje “potente”.

El problema, dónde jugar. “De momento compartimos campo con el Arga un día a la semana, pero también vamos al polideportivo de Aranzadi. Tenemos una cuota por la utilización con el Ayuntamiento de Pamplona. En pretemporada hacemos la parte física y algo de técnica allí, pero batear no podemos, que es de lo que se trata”, admite Iñaki Alfonso, técnico de Los Toros.

Sin sede, su lucha está en buscar ingresos. “Estamos hablando con los patrocinadores del año pasado y con otros, y creemos que esa parcela la cumpliremos. Si no sacamos entre 10 o 15.000 euros andaremos jodidos, porque no tenemos instalación ni convenio. En ese gasto se nos van entre 12 y 15.000 euros”, apunta.

Iñaki Alfonso y Alberto Español, técnicos de Los Toros

“LAS INSTALACIONES SON NUESTRO HÁNDICAP"

Iñaki Alfonso no ha parado desde que Los Toros ascendieron. “Es una locura. Desde que volvimos de Sevilla hemos tenido que hacer ese trabajo extradeportivo, aparte de planificar la temporada y la plantilla. Eso lleva su tiempo. Las instalaciones son nuestro hándicap, ahora y espero que no sea de por vida, pero a medio plazo no tiene solución”, lamenta el técnico.

Su segundo, Alberto Español, añade: “Vamos a intentar entrenar sabiendo las limitaciones con las que contamos, pero los chavales están con ganas. Desde el ascenso, no hemos parado. Había que buscar sitios para entrenar, hablar con los chavales, mantenerlos tranquilos de que vamos a empezar en uno u otro sitio”. “Lo del campo es un pero, tenemos que compartir un día a la semana el campo con el Arga, pero es lo que hay. Nos tendremos que adaptar con medio entrenamiento cada uno. Intentaremos buscar una solución de aquí a dos o tres meses”, apunta Español.

El dúo Toros-BN añade interés a la temporada. “Que haya dos equipos en Navarra es muy positivo para todos. Seguro que se ve que hay mucha afición y se disfrutará mucho más. Es más bonito jugar contra el equipo de casa”.

Iñaki Alfonso recalca el problema grave que es no tener campo: “Desde la primera semana de junio, no podremos utilizar tampoco El Soto. ¿Podremos ir a Amaya? No lo sé, porque ahí los precios se nos duplican. Vamos a estar siempre así. Es algo que vamos a arrastrar, que no podemos preparar el deporte que vamos a competir. Si le dices a cualquier equipo que tenemos 45 minutos a la semana para entrenar, no competirían. Lo supliremos con ganas”.

BÉISBOL NAVARRA ESTABLECE ESTRICTOS PROTOCOLOS COVID

José Javier Huarte y Aritz García son los nombres propios del Béisbol Navarra, desde su puesto de entrenador y presidente, respectivamente. El cumplimiento de los protocolos covid es una máxima del club. El propio Huarte lo ha sufrido, y aún arrastra secuelas.

“Casi todos los meses voy al médico. Tengo mal el estómago, no puedo hacer mucho esfuerzo físico. Aparte del protocolo del CSD y del Patronato de Burlada, establecimos uno más estricto que el de la propia Federación Española. Había chavales con mucha ilusión trabajando durante meses y no quería que se truncase la temporada. Este año me hubiera gustado jugar una liga normal, pero jugaremos todos contra todos una vuelta. En breve nos marcarán los protocolos. Serán 12 equipos, tras el ascenso de Los Toros y Gavá. Habrá que ponerse de acuerdo con Los Toros para jugar en El Soto”, explica Huarte.

El presidente desvela que la fuga de patrocinadores les ha dejado sin margen económico. De los 9.000 euros que ingresaron el año pasado, este año se han quedado, de momento, en 1.000.





José Javier Huarte y Aritz García, presidente y entrenador del Béisbol Navarra

"ESPERO QUE DEMOS UN PASO ADELANTE"

El Béisbol Navarra comenzó la preparación de la nueva temporada en enero, centrándose en el aspecto físico. A partir de ahora, explica Aritz García, harán más trabajo de equipo, tanto ofensivo como defensivo. El entrenador navarro repite al frente del BN.

“Esperemos que la temporada sea igual o mejor que la pasada. Fue rara y corta pero no tuvimos ningún problema con la covid y esperemos que siga así en todos los equipos para que podamos tener una temporada como se ha planteado. Tenemos siempre en mente la mejora y espero que demos un paso adelante”, explica el técnico.

La coincidencia de los dos equipos en División de Honor es algo “positivo”. “Estoy contento porque durante la pretemporada podremos jugar con ellos sinviajar, y es bueno que la gente pueda venir a vernos. Que vaya a haber béisbol aquí cada semana, además de los derbis, es bueno para los aficionados, los equipos y los entrenadores de los demás clubes. Será bonito para todos”, reconoce.

Aritz afirma que habrá continuidad en la plantilla, a la espera de algún refuerzo que quieren concretar. “Queremos dar la oportunidad de desarrolarse a los jugadores de aquí en cada entrenamiento. Estamos trabajando para ello”, indica.

La expansión del béisbol ha producido un nuevo fruto, la Navarra Rookie League (NRL). “Javi Arilla, director de promoción de la Federación de Béisbol y Sófbol llevaba tiempo con el proyecto en mente. Comienza esta semana, y es una actividad para los niños de entre 6 y 8 años que se inician y quieren conocer las nociones del béisbol antes de empezar en un equipo en los Juegos Deportivos”, apunta García.