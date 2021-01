Iñigo y Miguel Ángel Elizari: Hijo y padre, una saga de película

Actualizada 18/01/2021 a las 06:00

Sumergirse en la sala de esgrima del Polideportivo de la Universidad de Navarra es como meterse en una película, en otra época. No es así, es un deporte que practica un centenar de personas federadas y la mayoría son jóvenes, pero algo hay de realidad. Uno de los nombres más destacados en el panorama foral de la esgrima, que viene de ser tercero en el Campeonato de España sub-23, es Iñigo Elizari, y en su caso las películas, los libros, la leyenda han tenido mucho que ver en que le guste coger la espada.

En un caso de lo más curioso, ha sido Iñigo el que ha dado el testigo a su padre, Miguel Ángel, y no al revés, como parecería lógico. Mientras el pequeño se iniciaba en otros deportes como el judo o el baloncesto, su padre le dio a casi todo al máximo nivel. Jugó y entrenó en Larraina al waterpolo, y estuvo en el Iruña Rugby Club. Después se decidió a seguir el camino de su hijo.

Una saga tan deportiva coincide ahora en esta actividad en la que el hijo es el que destaca mientras se divierte y el padre, de 54 años, se muestra encantado de que su primogénito, de 21 años (tiene otra hija, Adriana, de 17), sea mejor.

En la sala de esgrima, a los Elizari se les nota felices explicando los pormenores de su deporte, las normas, la diferencia entre el florete y la espada, la puntuación a través de un filamento electrónico interno... Es un mundo por descubrir y nadie mejor que ellos para explicarlo.



¿Cómo es la relación padre-hijo haciendo el mismo deporte?

Miguel Ángel Elizari: Cuando eran más pequeños era por comodidad, los dos (Iñigo y Adriana) hacían esgrima y entrenábamos las mismas horas. El que hacía esgrima era él y yo de tanto traerle y llevarle me animé. Es cómodo porque matas dos pájaros de un tiro. A los padres nos gusta seguir la carrera deportiva de nuestros hijos y qué mejor forma que estar dentro de la misma competición.

Iñigo Elizari: Empecé en el colegio porque la pusieron a raíz de que el padre de un compañero de mi clase hacía. Nos apuntamos unos cuantos y después fuimos al Club Navarro de Esgrima. Me gustaban las espadas desde pequeño, me encantaban.

¿Y eso?

I.E.: No sé, siempre me han gustado las películas de mosqueteros, me disfrazaba de pirata...

Es un deporte muy antiguo y desconocido a la vez, a pesar de que haya libros, películas...

I.E.: Hay muchas, aunque no sean de esgrima deportiva, pero es luchar con espadas. Llama la atención. Que no lo conozca nadie, te pregunten y puedas hablar de ello está muy bien.

¿Qué le dicen sus amigos? Será el único que lo practica.

I.E.: Por supuesto -sonríe-. Soy el único y me dicen que soy un pesado. Al principio me preguntaban, pero con los años...

M.A.E.: La esgrima que sale en las películas es muy fantasiosa, como en una de James Bond, o La princesa prometida, que es la más emblemática. Pero cogen la espada con la derecha, luego la izquierda, es un montaje. Existe una sección de esgrima que es la artística. Es como un ballet. La esgrima es como el ajedrez, un deporte muy táctico, porque yo voy a hacer cosas para engañarte y tú a mí.

O como el mus...

I.E.: Sí, la filosofía es ésa.

Han estado en deportes de lo más dispares.

M.A.E.: Yo me dedico profesionalmente al deporte, porque soy profesor de Educación Física en Amigó. Hice atletismo, fútbol, baloncesto y ciclismo de pequeño. Terminé con el waterpolo y el rugby, compaginé los dos hasta que fui entrenador de waterpolo y dejé el rugby. Estuve 13 años en Larraina y el inicio de Waterpolo Navarra. Cuando lo dejé, estuve una temporada sin hacer ningún deporte y al traer a Iñigo, me animé. Es un deporte que engancha y al nivel que yo lo hago no requiere de una gran preparación física. A cualquier edad se puede empezar y con 60 años puedes alcanzar un nivel suficiente como para poder divertirte.

I.E.: La parte técnica, que es la complicada en cada deporte, es entretenida de aprender, y ves cómo vas evolucionas. Es muy fácil, porque se trata de mover el brazo...

Dicho así...

M.A.E.: Hace falta coordinación, pero puedes aprender lo mínimo el primer día para el siguiente ponerte delante de otro y pasártelo bien aunque te ganen.

Iñigo, para alcanzar su nivel, necesitará algo más. ¿Cómo se prepara?

I.E.: Antes de la pandemia, entrenaba casi todos los días unas cuantas horas. Yo llevo desde los 8 o 9 años haciendo y vas mejorando poco a poco.

¿Y qué cualidades se necesitan?

I.E.: Concentración y poner la cabeza en los combates, no desesperarse, no agobiarse, hay que pensar bastante para ser bueno.

¿Y qué tiene Iñigo para serlo?

I.E.: A veces, suerte -dice sonriendo-. Hay que saber analizar al contrario y ver sus puntos débiles, saber qué cosas puedes hacer para ganarle.

¿Cómo llevan el pique entre ustedes?

M.A.E.: Ahora ya no hay pique porque me ha superado. Igual había cuando era más pequeño, con 13 años.

I.E.: Entonces estaban más igualado, él por grande y yo porque sabía más -dice sonriente-.

M.A.E.: Técnica y tácticamente es muy superior. No tiene nada que ver. Entrena cuatro días a la semana dos horas. Hay cosas que te da también la alta competición y yo me dedico a los veteranos.

¿Cómo han sobrellevado la pandemia en su competición?

I.E.: A nivel internacional se cancelaron todas, pero en España sí ha habido.

M.A.E.: Se han hecho el campeonato sub-20, sub-23 y absoluto y se terminó la liga por equipos, aunque en unas condiciones muy diferentes y en fechas muy posteriores. Ahora deberíamos llevar 3 o 4 torneos pero no hay previsión. No es que sea peligroso, sino por los desplazamientos.

I.E.: La competición es igual, con la diferencia de que llevamos mascarilla.

M.A.E.: En diciembre hicimos una competición con 60 niños divididos en grupos y manteniendo las distancias. Además, en los entrenamientos, porque si te acercas te toco con la espada. El problema son los viajes, que hay sitios confinados.

Están ya más de 100 federados.

M.A.E.: Sí, aunque lo curioso es que antes había 20 niños y 60 adultos y ahora hay 20 adultos y 80 niños. Es muy importante. A raíz de la pandemia, ha habido gente universitaria que se ha dado de baja por distintas razones, pero hemos tenido más demanda en los pequeños, porque han desaparecido el fútbol y el baloncesto como actividad extradeportiva.

¿Cómo recomendaría que una persona joven empiecen con este deporte?

I.E.: Competir con otra persona es muy entretenido. Y creo a todo el mundo le ha gustado luchar con espadas. Se hace deporte y te lo pasas bien. Y si te gusta competir, el entrenamiento es competición continua. Me divierte mucho.

DNI



M. ÁNGEL ELIZARI CASADO

Nacimiento Pamplona 29-10-1966

Trayectoria deportiva Iruña Rugby Club, 10 años 1ªDivisión;

C.D. Larraina waterpolo, 10 años jugador, 12 entrenador, 1°División; Club Navarro Esgrima 9 años.

Ocupación Licenciado Educación Física.Profesor E.F Colegio Luis Amigó. Presidente F. Navarra Esgrima.



IÑIGO ELIZARI OLAIZ

Nacimiento Pamplona, 10-4-1999

Estudios Estudiante Ingeniería Industrial en la UPNA

Trayectoria deportiva 3° Cto de España Sub 23. 7°Clasificado en la liga de clubes. Participaciones en Circuito Europeo Cadete y Copa del Mundo Júnior

¿QUIÉN ES...?



Más fuerte. I.E.: Él

Más divertido. I.E.: Yo. M.A.E: No sé yo... I.E.: Depende, para su edad es divertido

Mejor tirador. I.E.: Yo. M.A.E.: Él, claro

Más constante. M.A.E: En esgrima él

Mejor cocinero. M.A.E.: Yo, por favor

Más deportivo. I: A mí se me da bastante bien perder. M.A.E.: A mí hace 20 años igual no, pero ahora sí

Mejor estudiante. M.A.E.: Yo tengo una carrera, él no

Más viajero. M.A.E.: A los dos nos gusta viajar. A Iñigo le gustan los viajes culturales

Más dormilón. I: Somos de poco dormir los dos. M.A.E.: ¿Perdona?

Más soñador. M.A.E.: Yo diría que yo

¿QUIÉN CONOCE MEJOR A QUIÉN?



Su deportista preferido/a.

Otro deporte que le guste.

Su plato preferido.

Una bebida.

Un videojuego.

Un grupo o cantante.

Una serie.

Un hobby.

La ropa con la que está más cómodo.

Una ciudad.



Respuestas de Iñigo sobre Miguel Ángel (las correctas entre paréntesis)

1. Alberto Munárriz (Nadal). 0.

2. Waterpolo (Waterpolo). 1.

3. Huevos fritos con tomate y patatas (Huevos rotos con jamón). 0,5.

4. Cerveza (Cerveza). 1.

5. Wii Sports (No he jugado a un videojuego en mi vida). 0.

6. La Oreja de Van Gogh (Cualquiera de pop español, La Oreja de Van Gogh). 1.

7. El Cid y Hit (Hierro). 0.

8. Le suele gustar hacer chapuzas en casa con herrameintas (Chapuzas varias). 1.

9. Chándal. 1.

10. Pamplona. 1.

Nota: 6,5



Respuestas de Miguel Ángel sobre Iñigo (las correctas entre paréntesis)

1. Max Heinzer, esgrimista suizo. (Max Heinzer). 1.

2. Judo (Rugby). 0.

3. Ajoarriero (Ajoarriero). 1.

4. Agua, Nestea (Cerveza). 0.

5. No sé el nombre, por decir algo, League of Legends (Dark Souls). 0.

6. Los Chikos del Maíz (Los Chikos del Maíz o La Polla Récords). 1.

7. No me acuerdo (The Boys). 0.

8. Las espadas (Jugar al ordenador). 0.

9. Chándal (Chándal). 1.

10. Pamplona (Pamplona). 1.

Nota: 5