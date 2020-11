La larga espera de la natación navarra

Actualizada 24/11/2020 a las 06:00

La última competición de natación en Navarra tuvo lugar el 7 de marzo cuando se disputaron los Juegos Deportivos de Navarra de las categorías alevín y benjamín. La pandemia no impidió la vuelta a las piscinas, pero sí la competición. Aun así, el pasado fin de semana, seis navarros de los equipos Amaya y Anaitasuna acudieron a Castellón al Campeonato de España de piscina corta, pero lo hicieron sin disputar antes en una competición.

La Federación Navarra de Natación cuenta con más de 15 equipos repartidos por toda la Comunidad foral. Una diversidad de clubes en los que no todos los nadadores han podido entrenar en las mismas condiciones. “Tenemos varios frentes abiertos, el mas importante es el de los entrenamientos en los clubes. Las restricciones son muy diferentes. Ahí hay una diferencia deportiva muy grande. Vamos a salir de esta con una brecha muy grande porque unos clubes van a seguir progresando y otros se van a quedar atrás”, explica David Domínguez, director deportivo de la federación.

En una temporada normal, las primeras competiciones ya se habrían disputado. A principios de octubre, la federación llegó a elaborar un documento con un protocolo estricto de actuación para las competiciones navarras. Se llegó, incluso, a convocar para la primera Liga Individual, pero las nuevas restricciones publicadas por el Instituto Navarro del Deporte en su resolución 672-2020 hicieron que se cancelara.

La situación en el deporte navarro es complicada debido a la falta de seguridad a la hora de realizar la práctica deportiva. No todos los deportes pueden asumir dicho protocolo. Las competiciones de natación se desarrollán en espacios cerrados y no es fácil asegurar medidas seguras.

“Las condiciones impuestas por el INDJ no las podemos asumir nosotros ni los clubes. Las pruebas de natación como venían desarrollándose hasta ahora no se van a producir”, cuenta.

A este problema hay que añadirle el de los vestuarios. “Es un gran problema, nos vemos en unatesitura muy compleja. La mayoría no cumplen esas medidas”. Al igual que los entrenamientos son diferentes, hay clubes que no permiten que se celebren competiciones dentro de sus instalaciones. “Hemos pedido que cada club haga un protocolo en su instalación porque nosotros no podemos meternos ahí. No todos los clubes quieren poner piscina para hacer competición”, comenta.

Los Juegos Deportivos también están sufriendo esta pandemia y su comienzo no está claro aún. “ No han sido convocados todavía, creo que no se va a poder competir aún. No sabemos qué modelo tomaremos y si no hay licencias, no hay ingresos. Es una situación muy grave que hay que solventar”, cuenta David Domínguez.

VOLTEAR EL PROBLEMA

La preocupación que hay es también entorno a la falta de motivación en la práctica deportiva al no haber pruebas. Desde la federación se está optando por otros escenarios para desarrollar la competición.

Hay que tener en cuenta que hay nadadores navarros salen a competir fuera de Navarra cada año en competiciones nacionales. En todas ellas, es necesario acreditar una marca mínima para poder participar. “Vamos a optar por otro escenario que es la toma de tiempos en los clubes. Nosotros mandamos árbitros para que validen esos tiempos. Es darle sentido al trabajo de los entrenadores y deportistas en los clubes. Teníamos un calendario pero la situación es cambiante cada semana, no nos quedan otro remedio”, explica Domínguez.