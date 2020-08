La Copa de Oro sabe a revancha

Actualizada 13/08/2020 a las 06:00

En un calendario de competiciones y exhibiciones esquilmado por la pandemia, la aizkora tiene este sábado una cita importante en San Sebastián. Allí, en la Plaza de La Trinidad y a partir de las 19:30 horas se disputará la Copa de Oro, competición que reúne a los cinco mejores aizkolaris del momento, de acuerdo con los resultados conseguidos en el Individual.

La Copa de Oro tendrá un doble carácter para el aizkolari navarro Iker Vicente. El cortador de Ochagavía es el vigente campeón de la Copa, y defiende su título. Además, Vicente quiere quitarse el regusto amargo que le dejó la final del Hacha de Oro, hace menos de dos semanas, en la que se vio claramente superado por Txikia y Larrañaga.

La Copa de Oro contará con la participación de además de Iker Vicente y los guipuzcoanos Larrañaga, Txikia y Otaño. Habrá otro navarro, el leitzarra Jon Rekondo, que ha sido convocado a última hora por una baja.

Quien no estará es Aitzol Atutxa, el vizcaíno no estuvo en la final del Individual, y por tanto no estará en la Copa donostiarra.

La Copa de Oro tendrá como trabajo el corte de 14 kanaerdikos, como suele ser tradición en esta prueba.

La competición será ofrecida en directo por Euskal Telebista, y presencialmente el aforo está limitado a 250 espectadores. No quedan localidades a la venta.

TERRITORIO NAZABAL

La Copa de Oro donostiarra nació a finales de los 80, y tiene en el navarro Floren Nazabal a su gran dominador, con nueve títulos: 2004, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13 y 14.

La edición femenina se disputa desde 2016, Nerea Sorondo ha ganado las dos últimas copas.

LOS CAMPEONES

1. Nazabal 9 copas

2. Arróspide 5 copas

3. Larretxea 4 copas

4. Atutxa 4 copas

5. Peñagarikano 3 copas

6. Olasagasti 3 copas

7. Mindegia 2 copas

8. Senosiáin 1 copa

9. Azpilikueta 1 copa

10. Vicente 1 copa