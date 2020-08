La tercera Hacha de Oro tendrá que esperar para Iker Vicente

Actualizada 03/08/2020 a las 06:00

Buscaba ayer Iker Vicente su tercera Urrezko Aizkora (Hacha de Oro) después de dos victorias consecutivas, pero no pudo ser. El aizkolari de Ochagavía se vio superado en Aia (Guipúzcoa) por Txikia -que fue el campeón- y Larrañaga, que hicieron un mejor trabajo que el navarro.



“Sabía que este día podía llegar y que esto podía pasar. Y ha pasado. Txikia y Larrañaga han sido mejores que yo en el trabajo, han cortado más rápido, y ya está. No me he quedado mal, simplemente han sido mejores que yo”.



Partía Iker Vicente como indudable favorito para hacerse con el Hacha de Oro. Ahí estaban los momios de salida. 1,70 por euro apostado por el navarro, 6 por Larrañaga y 9 por Txikia, que fue el que terminó rompiendo los pronósticos y sorprendiendo a todos.



Fue la de ayer una final con muchas variantes, diferente y abierta hasta el final. Arrancaron Txikia y Vicente empatados a 1:41 minutos en el primer tronco -el corte de velocidad- con Larrañaga a 10 segundos.



Vino el después la prueba del tronco de 65 pulgadas en el que Larrañaga recuperó y obtuvo el mejor tiempo. Detuvo el crono en 2:20, Txikia necesitó dos segundos más, mientras que Iker Vicente empleaba 10 segundos más.



Afrontaron los tres el último trabajo, el de fondo, con dos troncos de 60 pulgadas, 3 de 72 y con Txikia distanciado en ocho segundos respecto a Larrañaga y Vicente.



En el terreno en el que el aizkolari de Ochagavía suele marcar la diferencia (en esta edición se habían eliminado los cortes verticales), se topó de entrada con dos troncos duros, exigentes, pero sobre todo con un Txikia muy fuerte (17:43) y un Larrañaga (18:47) que también cortaba más rápido que él (19:29).



“Me he preparado bien, y las sensaciones al terminar han sido buenas. He hecho las cosas como las tenía que hacer. La diferencia respecto a otras veces es que ellos han sido mejores que yo, han cortado más rápido. Y no hay que darle más vueltas. Ahora a seguir preparándose para lo que viene”.



Vicente afrontará a mediados de agosto la Copa de Oro en San Sebastián, con los mismos rivales que hoy más Rekondo y Otaño.



CLASIFICACIÓN



1. Txikia 21:46

2. Larrañaga 22:58

3. Vicente 23:40