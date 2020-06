El Gobierno da un balón de oxígeno a las federaciones

02/06/2020

Las más de 40 federaciones deportivas que hay en Navarra se llevaron ayer una buena noticia, un balón de oxígeno para su situación económica. El Instituto Navarro del Deporte les notificó a todas ellas una mayor flexibilidad a la hora de la gestión de presupuestos, recursos y ayudas de esta temporada. Más acorde a la situación deportiva que se ha vivido con la pandemia de la covid-19.



Fue este lunes por la mañana, de forma telemática y en dos turnos. De un lado, y repartidos en dos turnos, los representantes -gerentes o presidentes, según los casos- de las federaciones deportivas navarras. De otro, y en representación del Instituto Navarro del Deporte, Primi Sánchez -subdirector-, Juanto Apezetxea y dos técnicos más del departamento.



A 18 DE OCTUBRE



En el transcurso del encuentro, los responsables del IND trasladaron a las federaciones el nuevo marco de trabajo que se han conseguido para ellas en el aspecto económico, motivado por las consecuencias de la pandemia.



Hasta ahora, todas las federaciones deportivas de Navarra acudían a procesos subvención por dos vías. La de la actividad ordinaria, y la de rendimiento.



En uno y en otro caso, las ayudas económicas recibidas para cualquier actividad debían estar correctamente justificadas a fecha 30 de agosto.



La situación derivada de la pandemia ha hecho que en el periodo de los dos últimos meses haya desaparecido cualquier actividad deportiva, y que no se hayan celebrado la mayor parte de las acciones (campeonatos, eventos, etc) a las que estaban dirigidas esas ayudas económicas.



De acuerdo con estas medidas de flexibilización, las federaciones conservan la subvención íntegra que habían recibido, y en vez de destinar ese dinero comprometido a una determinada actividad lo podrán destinar a otra, o cubrir con esas cantidades otras necesidades de la federación. “La cuestión es que ese dinero no se perdiera”, comentaban ayer desde el IND.



Además de poder destinar esas cantidades a otras necesidades, las federaciones no se verán apremiadas en el plazo de justificación. Ya no será a fecha 30 de agosto, como se hacía hasta el momento, sino que la nueva fecha para la justificación de actividades, subvenciones y presupuestos es el 18 de octubre.



El IND, con Miguel Pozueta al frente, ha trabajado la medida directamente con la presidencia del Gobierno de Navarra y con el Departamento de Hacienda. Y es una muy buena noticia para todas las federaciones navarras, a las que el covid-19 les ha castigado con dureza en su actividad, y que ya se vieron en una situación económica límite las dos legislaturas previas.