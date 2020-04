Mikel Abete: representante 2.0

Mikel Abete, director de la agencia de representación You First Sports en Navarra y el País Vasco, relata la nueva forma de trabajo que está llevando a cabo. El contacto con los jugadores y los clubes no ha cesado en un momento de incertidumbre

Mikel Abete, en el puesto de trabajo de su casa en Pamplona. CEDIDA