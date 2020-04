01/04/2020 a las 06:00

“Desamparados”, inmersos en “un vacío jurídico muy importante” y con una situación “agravada” aún más dentro de la crisis actual. El colectivo de fisioterapeutas profesionales ha puesto el grito en el cielo después de que el Gobierno de España haya considerado su actividad como esencial durante el estado de alarma. Los profesionales sanitarios, donde se enmarca este sector -al igual que otros en una situación similar como pueden ser odontólogos, nutricionistas, ópticos, podólogos,optometristas o logopedas, entre otros-, fue considerado como un servicio imprescindible en la pandemia por el coronavirus. Así lo recoge el Real Decreto-Ley 10/2020 aprobado este pasado domingo.



CONTACTOS CON LAS AUTORIDADES



La decisión ha generado gran enfado entre los profesionales por varias razones. Los fisioterapeutas, que en una gran mayoría trabajan en consultas y centros privados (en Navarra se estima que un 70% del trabajo es así), deben prestar servicio cuando la mayoría ha cerrado por “responsabilidad” y “coherencia profesional”, incluidos centros públicos durante el estado de alarma.



Son conscientes de que incurren en posibles infracciones, pero también lo harían si se pusieran manos a la obra. No pueden dotarse de equipos de protección (EPIs) ante la gran demanda y entendiendo que estos deben ser “prioritarios” para hospitales y centros donde se está tratando a los enfermos por coronavirus. Y, dada la especial idiosincrasia de su actividad, es inviable también que guarden la distancia de seguridad con los pacientes (1,5 metros), ya que deben mantener contacto físico con ellos y el tacto es un sentido fundamental en su labor. A esto se le unen las pérdidas económicas que, como autónomos en su mayor parte, van a arrastrar lo que, denuncian, abocará a numerosos fisioterapeutas a una situación inviable a medio plazo.



Por todo ello se sienten “indefensos” y así se lo han hecho saber al Ministro de Sanidad, Salvador Illa, mediante una carta enviada este pasado lunes por Gustavo Paseiro, presidente del Consejo de Colegios de Fisioterapeutas de España. En ese texto le exigen que se decrete el cierre de estos centros o que tengan a su disposición equipos de protección (EPIs).



También en Navarra, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas, que engloba a 750 profesionales y que está presidido por Ana Jiménez Lasanta, ha mostrado su inquietud y ha solicitado soluciones o ayudas al Servicio de Salud. “Estamos a la espera de una respuesta oficial a las demandas de la situación que tenenos los fisioterapeutas con consultas privadas en la Comunidad Foral”, explica la presidenta de los fisioterapeutas navarros, quien reconoce que ha hablado telefónicamente tanto con la consejera Santos Induráin como con el director general Carlos Artuondo,a quienes han remitido además diversas cartas en estas semanas.



Unas comunicaciones, iniciadas el 15 de marzo, en las que, además, se han puesto “a disposición”, como profesionales sanitarios que son, “para trabajar en lo que se precise siempre que, eso sí, se disponga de las EPIs necesarias para evitar contagios. Somos conscientes de la situación sanitaria y de salud pública actual. Y que hay poner todos los activos posibles que dictamine la consejería de salud, pero con garantías”, dice.



“Actualmente diría que el 100% de los centros y consultas privadas de fisioterapia en Navarra están cerrados. Desde el colegio así lo recomendamos. Se nos dice que somos esenciales por si hay urgencias, pero lo cierto es que en esas consultas apenas se tratan urgencias. De hecho, aunque estuvieramos abiertos, la gente tampoco llama ni acude. Cerrar es por coherencia. En estas condiciones, sin protección, no podemos garantizar el no contagio ni a nuestros pacientes ni a nuestros profesionales”, explica Jiménez. “Mientras tenemos que hacer frente no sólo a los gastos de la estructura de nuestra consulta sino también a los pagos de autonónomos, a las nóminas y otros referentes a empleados, … y que, dada la situación que dictamina el gobierno, no podemos acogernos a ninguna ayuda”.



SITUACIÓN "DE INDEFENSIÓN"



En España, actualmente, hay 60.000 profesionales colegiados en un escenario complejo. Mientras se han cerrado los lugares públicos de fisioterapia, los privados se encuentran en un laberinto sin salida. “Entenderá nuestro absoluto desconcierto ante la incomprensión que tenemos sobre la tenacidad que manifiesta el Ministerio de Sanidad manteniendo la apertura de los centros privados”, dice la misiva dirigida a Salvador Illa por el presidente del consejo nacional . “Esta obligatoriedad de apertura conjuntamente con las medidas legales y laborales establecidas deja a nuestro sector en situación de no poder continuar con su actividad empresarial, representando un quebranto imposible de recuperar tras el levantamiento del estado de alarma”, expresa la carta.



Los centros han tratado de contar con EPIs en el mercado pero les ha resultado imposible. “Sólo nos queda solicitar a las autoridades nacionales que nos proporcionen EPIs, pero viendo la situación de nuestros compañeros sanitarios en los hospitales, que están arriesgando sus vidas, nos produce un bochorno y una vergüenza que nos han impedido tramitar esa solicitud”, alegan por escrito.



“Al tratarse de un cierre voluntario, nuestros letrados lo desaconsejan por la posibilidad de incurrir en un incumplimiento legal, que puede acarrear sanciones. Pero si seguimos atendiendo a nuestros pacientes sin EPIs también incurrimos en posibles infracciones de distinta índole”, agregan.



En el texto se califica de “insostenible” lo que está sucediendo. “Tan insostenible que cuando acabe esta crisis, el sector de la fisioterapia quedará diezmado. Esta cuestión debiera de preocupar aún más a su Ministerio, ya que nuestros enfermos serán atendidos, pero no por fisioterapeutas, sino por terapeutas intrusos”, opinan.

“No podemos tener abiertas las consultas por fuerza mayor”



Ante la “comprometida situación laboral” generada, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra ha solicitado que se distamine el cierre de las consultas para podr acogerse a ayudas. “Dada la situación de no protección, de no poder tener ese material EPI, pedimos que se dictamine el cierre de las consultas. Pero eso depende de un real decreto , es decir del Gobierno central y no de lo que diga el departamento de salud o el Gobierno foral”, apunta Ana jiménez, presidenta del COFN. “No obstante, en lo que sí confiamos desde el colegio es que los ERTE que están planteando diferentes consultas de fisioterapia se puedan llevar acabo y sean admitidas desde la consejería de trabajo. Porque, por fuerza mayor, por no poder garantizar el no contagio, nosotros no podemos tener abiertas las consultas”, dice, a la vez que recuerda: “Somos un colectivo que es importante por la actividad sanitaria que tenemos pero también por la parte que nos corresponde como pequeñas Pymes y por los impuestos que pagamos a las arcas de la Comunidad Foral”.



“Cerramos por responsabilidad, profesionalidad y coherencia”

Su jornada laboral habitual le llevaba a atender a niños con diversidad funcional de siete centros formativos públicos por las mañanas mientras que, por las tardes, recibía pacientes en una consulta privada en Sarriguren. Pero a Egoitz Zozaya Lariz, fisioterapeuta de Zizur de 32 años, el coronavirus le ha roto completamente su rutina. “Está siendo un poco raro todo, la verdad, sobre todo por las mañanas. Ahora es imposible acudir a los colegios y tratar directamente a los niños así que es un trabajo telemático. Mando a las familias los ejercicios y las pautas para que puedan seguir trabajando en casa, para que no pierdan lo que han ido ganando, pero es muy complicado. Al final, no es lo mismo. Quizá no tienen espacio adecuado, materiales o, muchas veces, están desbordados también por otras tareas y porque deben teletrabajar también”, asegura Zozaya, a quien la situación le afecta especialmente en lo que respecta a la consulta privada.



“La tenemos cerrada. Claro. Como la gran mayoría de compañeros. Tomamos la decisión por responsabilidad, profesionalidad y coherencia. No nos obligan a cerrar pero tampoco podemos trabajar así”, explica, reconociendo que está inmerso en la “incertidumbre” ya que “tampoco sabemos cuánto va a durar esta situación”.



“Estoy preocupado y lo cierto es que nos sentimos un poco desamparados también. No podemos trabajar en la consulta, no tenemos ingresos, pero tenemos que seguir pagando la cuota de autónomos, alquileres, impuestos...Y parece que no hay previsión de ninguna ayuda”, indica.

“Los pacientes entendieron perfectamente la decisión de cerrar”



Un día antes de que se decretase el confinamiento por el coronavirus, Eli Arrechea Urrutia ya tomó una decisión: cerrar su consulta privada en Aekus, en Burlada, que comparte junto a Amaia Mina (también ex jugadora de balonmano). “Tenía pacientes citados para la siguiente semana pero decidí cerrar. Al final nuestras consultas no dejan de ser una vía brutal de posibles contagios si no nos dan medios de protección para nosotros y para los pacientes. Les llamé uno a uno para explicarles la situación y la decisión que había tomado.No sólo no protestó ninguno sino que lo entendieron perfectamente. ¿Qué fisioterapeuta, sin equipos de protección, puede tratar a un paciente dejando un metro y medio de distancia? No tiene sentido al igual que ocurre con otros profesionales sanitarios como podólogos o dentistas”, explica esta baztanesa, que trabaja también con la plantilla del Helvetia Anaitasuna de la Liga Asobal de balonmano (club que ha solicitado un ERTE). “A la incertidumbre que tenemos todos, se añade en este caso que nos sentimos un poco desamparados. Somos profesionales esenciales pero no podemos trabajar en condiciones. Entiendo que, en estos momentos, los equipos de protección (los EPIs) deben ser para los hospitales y la sanidad pública, pero si no nos obligan a cerrar como a otras empresas, tampoco podemos optar a ayudas”, reconoce desde su casa familiar en Elizondo. “Vine para un fin de semana y ya llevo aquí dos semanas. No estoy mal ni echo de menos demasiado la rutina. Al final te adaptas, trato de hacer ejercicio y he retomado algunos libros de inglés, pero sí que el tema laboral me preocupa”, afirma.

“Nuestro trabajo exige contacto físico y no tenemos equipos de protección”

Daniel Capitán, fisioterapeuta en el centro Akanthos, explica que decidió cerrar el centro con celeridad porque tuvo “muy claro” el peligro que corría. “Luego te viene el miedo a lo que va a pasar con el tema económico porque al principio piensas que van a ser dos semanas, pero luego cuando vas tomando conciencia de la magnitud de la situación, ves que esto no se sabe cuándo va a terminar”, confiesa.



Él es el ejemplo de la fórmula inviable a la que tienen que hacer frente los fisios. No salen las cuentas “Somos autónomos y con los centros cerrados no hay ingresos, pero tenemos que seguir asumiendo los gastos. Eso me preocupa mucho”, dice Daniel Capitán, quien pensó que el Gobierno le obligaría al cierre. Siente “impotencia” al ver que no ha sido así.



“No se entiende, ya que nuestro trabajo exige un contacto físico con el paciente de manera continua, no podemos respetar la distancia de seguridad obligatoria de 1,5 metros y tampoco disponemos de EPIS para trabajar con seguridad”.