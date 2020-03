El legendario Tom Brady anuncia que deja a los Patriots

Actualizada 17/03/2020 a las 17:19

El legendario mariscal de campo Tom Brady sorprendió este martes al anunciar en su cuenta de de Instagram que no seguirá en los Patriots de Nueva Inglaterra, su único equipo en las 20 temporadas que lleva en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).



Brady, de 42 años, que jugó 41 partidos de playoffs desde el 2001 y ganó seis anillos de Super Bowl con los Patriots, también confirmó que seguirá con su carrera profesional, pero no ha dicho con qué equipo piensa jugar la temporada 2020.



"Aunque mi viaje futbolístico tendrá lugar en otro lugar, aprecio todo lo que hemos logrado y estoy agradecido por nuestros increíbles logros en el EQUIPO", escribió Brady en su mensaje de Instagram.



Se esperaba la decisión de Brady sobre su futuro después de que últimamente había declarado repetidamente que su objetivo era jugar hasta que tuviera 45 años. Pero él y los Patriots no pudieron llegar a un acuerdo sobre la extensión del contrato la temporada baja.



Eso creó un camino para que Brady explorara sus opciones como agente libre por primera vez en su carrera, y después de una temporada 2019 en la que mostró visible frustración a veces y los Patriots desafiados ofensivamente perdieron inusualmente en la ronda de comodines de los playoffs, le dijo a Westwood One Radio que era "de mente abierta sobre el proceso".



El dueño de los Patriots, Robert Kraft, quien emplazó al entrenador Bill Belichick en las negociaciones, dijo a NBC Sports que esperaba que Brady jugara en Nueva Inglaterra o se retirara.



Kraft, Belichick y Brady son ampliamente vistos como los tres pilares del éxito sin precedentes de los Patriots desde 2001.



A nivel individual, Brady también lo ha conseguido todo con los Patriots al ganar tres premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL (2007, 2010, 2017).



Los premios le permitieron ocupar el segundo lugar de la lista de todos los tiempos junto con Jim Brown, Brett Favre y Johnny Unitas, mientras que Peyton Manning es el primero con cinco premios.



Además posee 15 marcas de Super Bowl en los que también ganó cuatro premios de MVP y se convirtió en el primer mariscal de campo de 42 años en la historia del fútbol en comenzar cada partido en una temporada regular.