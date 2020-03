Jon Rekondo: “Antes se podía vivir de la aizkora, ahora no. Y eso es duro para entrenar”

09/03/2020 a las 06:00

El lunes de Jon Rekondo volverá a ser como cualquier otro lunes, a pesar de que en casa hay una txapela de campeón. El trabajo de mantenimiento en la fábrica, la familia... y buscarse la vida, sacar tiempo de donde no lo hay para subirse al tronco y cortar. Su pasión desde hace 20 años, a pesar de que no dé un euro y cueste mucho sacrificio. Y, como toda pasión, no hay que buscarle racionalidad, sino sentirla.

¿Cómo está después de ganar la final?

Muy bien, muy contento. Era un