Ioseba Fernández es un deportista de nivel mundial. Sus títulos universales y continentales se acumulan en su palmarés, a pesar de que en su tierra, en Navarra, no tenga condiciones decentes para entrenar ni sus éxitos tengan la repercusión merecida. Curiosamente, en China es un ídolo, y al país asiático acude periódicamente por razones publicitarias, laborales y deportivas. El nombre de Ioseba ha saltado ahora a la palestra en el ámbito nacional porque ha sido una de las estrellas del Marca Sport Weekend, un evento organizado por el diario Marca, y lo ha sido por todo lo alto.

El reto que le plantearon a Ioseba era curioso: rebajar el récord del mundo de 100 metros de Patinaje de Velocidad. Su marca anterior, 9.60. Se le puso sobre la mesa ser más rápido que Usain Bolt en la misma distancia, sólo que el jamaicano corrió en 9.58 con sus piernas y Fernández sobre patines, lógicamente.

ESPECTÁCULO EN MARBELLA

Marbella, sede de estos encuentros deportivos, espectáculo y conferencias de todo tipo, acogió el intento. El patinador navarro, cuatro veces campeón del mundo y 16 de Europa, se encontró con una mañana con mucho viento y con un paseo marítimo acondicionado para que todo estuviera “en las mejores condiciones posibles”, según los organizadores.

Ioseba Fernández contó con dos intentos para firmar su objetivo. En el primero, que le sirvió de calentamiento, hizo 9.80. Había que mejorar en el definitivo. 9.55 fue la marca dada a conocer pocos segundos después de cruzar la línea de meta. El reto estaba conseguido.

No son marcas consideradas oficiales, porque se trata de circuitos no homologados, como ocurrió cuando consiguió su anterior marca, en la Universidad de Navarra, en el marco del Día del Deporte, en septiembre de 2017. El fin de estas pruebas es dar espectáculo y difundir el patinaje a personas que habitualmente no lo siguen.

"EL VIENTO HA AYUDADO"

El gran protagonista estaba radiante tras su hito. “Estoy muy contento. No estaba en mi mejor momento y era consciente de ello cuando llegué aquí. El primer intentó me sirvió para perder el miedo a la curva que había al final del recorrido y, afortunadamente, en el segundo logré el nuevo récord. Creo que el viento me ha ayudado y quiero agradecer el apoyo que he recibido por parte de toda la gente. La prueba ha servido para acercar un poco más al público nuestra disciplina, que es poco conocida”, comentó Ioseba Fernández al medio organizador.

