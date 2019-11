Un libro recoge 25 historias de las mujeres referentes del deporte español

Actualizada 08/11/2019 a las 15:48

'De niñas a leyendas. 25 mujeres deportistas que han hecho historia', el primer libro de relatos sobre grandes mujeres del deporte español editado por la ONG Taller de Solidaridad, fue presentado este jueves en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad con la presencia de las deportistas Gema Hassen-Bey y María López García, protagonistas de la obra.



El libro, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, del Instituto de la Mujer y del Ayuntamiento de Madrid, tiene la finalidad de convertirse en una herramienta de sensibilización para que la juventud trabaje los valores de la igualdad de género a través del deporte (respeto, convivencia, compañerismo, justicia, igualdad de oportunidades...), demostrándoles que cualquier reto que se propongan puede ser posible.



‘De niñas a leyendas’ pretende visibilizar a niños y niñas de entre 10 y 14 años, tanto en colegios o en bibliotecas como en sus propias casas, de la existencia de referentes femeninos de diferentes ámbitos deportivos en los que pueden mirarse como modelos de superación.



Entre otras, recoge la historia de esfuerzo y pasión por el deporte de la futbolista Verónica Boquete, la karateca Sandra Sánchez, la nadadora Mireia Belmonte, la ex jugadora de baloncesto Amaya Valdemoro, la piragüista Maialen Chourraut o la campeona de halterofilia Lydia Valentín.



En la presentación participaron algunas de las protagonistas de la obra, como la esgrimista paralímpica Gema Hassen-Bey, pionera en la modalidad con su medalla en Barcelona 92’ y que además es la autora del prólogo. “Es un proyecto maravilloso porque gracias a él nos podéis conocer a todas. Yo he conocido muchas historias de amigas y compañeras, aunque hay otras muchas leyendas que no están en el libro pero están representadas", explicó.



Con cinco citas olímpicas a sus espaldas (de Barcelona 1992 a Pekín 2008), la madrileña reconoció que aunque de pequeña siempre le decían "que no podía", un día cambió el chip y se dio cuenta que podía dedicarse a lo que quisiese. "Yo lo tenía muy difícil por mis características, no tenía referentes y la esgrima no se conocía mucho. Además era una chica. Nadie había ganado nunca una medalla... y para sorpresa de todo el mundo yo conseguí la primera para España".



Entre los hitos de su dilatada carrera, a los que quiere sumar ser la primera mujer en subir al Kilimanjaro en silla de ruedas, Gema se queda, sin duda, con los Juegos de Barcelona. "Con solo unos pocos meses de preparación fuimos las chicas, y no los chicos, quienes nos clasificamos", apuntó la esgrimista, para quien la cita olímpica de 1992 le enseñó "que todo es posible". "Durante la competición, el público me aplaudió aún más fuerte cuando iba perdiendo. Ahí me di cuenta que ellos no valoraban si ganaba o perdía, sino mi esfuerzo. El premio no era la medalla, era estar ahí", confesó.



Para la representante en el Comité Paralímpico Español, la medalla fue un premio que encontró "desde una mentalidad femenina, no masculina". Y es que, según su criterio, "las mujeres no siempre compiten", haciéndolo cuando así procede "de otra manera". "Las mujeres nos ayudamos entre nosotras. Y cuando nos unimos, con toda nuestra diversidad, no hay discapacidad. Solo hay capacidades diferentes. Y es cuando podemos mejorar el mundo", sentenció.



Si Gema se considera a sí misma "una guerrera del siglo XXI", la otra deportista que la acompañó este jueves en la presentación del libro no merece distinto honor. María López García, jugadora de la selección española de hockey hierba, también quiso compartir su historia. Coincidiendo con su homóloga en que "no hay deporte para chicos o chicas, lo hay para todos", la asturiana recordó lo importante que es "visibilizar en la sociedad lo que las mujeres pueden hacer no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito de la vida".



"Nadie te puede decir lo que puedes hacer o no. Si le pones pasión a todo lo que haces, los límites solo están en tu mente", argumentó la gijonesa, cuyo momento más difícil fue dar el paso de irse a Madrid con 18 años. "Mi sueño era jugar unos Juegos Olímpicos", reconoció la internacional, quien consiguió ese objetivo en Río 2016 y podrá volver a repetir participación tras la reciente clasificación del combinado nacional para las próximas Olimpiadas de Tokio 2020.



"Ahora tengo la posibilidad de luchar por otro de mis sueños, que es conseguir otra medalla, y estoy muy ilusionada", añadió la actual jugadora del Club de Campo Villa de Madrid. "De pequeña no pude tener un referente femenino. Y con este libro, que todos los niños y niñas tendrían que tener a su alcance, pueden comprobar que si se esfuerzan y se sacrifican pueden conseguir todo lo que se propongan”, señaló.



Esta iniciativa a la que María hacía referencia se enmarca dentro del programa Entreno Conciencia, un proyecto global de sensibilización y educación para el desarrollo que Taller de Solidaridad puso en marcha hace tres años a nivel nacional en centros educativos y deportivos, mediante trece actividades deportivas con las que los niños y niñas trabajan los valores compartidos de la igualdad de género, el comercio justo y el deporte.



El libro 'De niñas a leyendas" puede descargarse ya gratuitamente a través de la página web de la ONG www.tallerdesolidaridad.org.

