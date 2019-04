Amaia Iriarte: "La natación lo es todo para mí"

18/04/2019 a las 06:00

Amaia Iriarte Larralde cuenta con absoluta naturalidad todos los éxitos que ha conseguido en su corta carrera deportiva. Posiblemente, una de las que más ilusión le ha hecho no ha sido precisamente un buen resultado, sino el haber podido nadar junto a una de sus deportistas más admiradas, Mireia Belmonte. Este año ha sido magnífico para usted.

La verdad es que está siendo bueno, sí. En el último campeonato en el que he estado, Campeonato de España Open, he mejorado mis tiempo

