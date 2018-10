El Dj Carlos Jean será el director musical de la gira de Javier Fernández

Actualizada 16/10/2018 a las 10:00

El disc-jockey Carlos Jean será el encargado de dirigir la música del espectáculo 'Revolucion on Ice' que llevará a cabo el patinador español y doble campeón mundial Javier Fernández en cinco ciudades de España, entre ellas Pamplona. Las citas son la capital navarra (10 de noviembre), Málaga (17 de noviembre), Murcia (21 de diciembre), Las Palmas de Gran Canaria (26 de diciembre) y Madrid (29 de diciembre).



El espectáculo de patinaje sobre hielo que realiza Javier Fernández contará así con un seis veces nominado a los Grammy Latinos y Premio Ondas al mejor Dj y mezclador como es Carlos Jean. "Con Carlos tenemos una pieza clave y fundamental en el desarrollo del 'show'. Le veremos en directo, en su mesa de DJ, en cada sede, y además se ocupará de llevar a cabo las transiciones entre cada programa. Desde luego que Carlos conseguirá emocionar no sólo al público, seguro que los patinadores también vibrarán con su música", aseguró Jesús Rodríguez, director de Revolution on Ice, en un comunicado de la empresa de eventos y comunicación Last Lap.

Etiquetas Patinaje

Selección DN+