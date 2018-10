Una espectadora de la Ryder Cup pierde la visión de un ojo tras ser golpeada por la bola

Actualizada 02/10/2018 a las 13:45

La espectadora que fue golpeada por una bola del estadounidense Brooks Koepka el pasado viernes durante la primera jornada de la Ryder Cup disputada en Le Golf National de París ha perdido la visión de su ojo derecho y va a demandar a los organizadores por considerarles responsables al no dar el aviso correspondiente. Corine Remande recibió el duro impacto del jugador americano, al que se le fue su golpe al público en el sexto hoyo del recorrido parisino. "El escáner confirmó una fractura de la órbita derecha y una explosión del globo ocular que no puede ser reconstruido por los cirujanos, que ya me habían dicho que había perdido la visión de este ojo", explicó Remande a la agencia AFP.



"En el mejor de los casos, nos han dicho que ella podría ver algunas formas a partir de que el edema que tiene sea reabsorbido de aquí a un mes", aclaró su marido Raphaël. Koepka, triple campeón de 'majors', se preocupó inmediatamente por el estado de la mujer, que agradeció su "gesto" pese a estar inmerso en la competición, pero lamentó que una vez que fue evacuada los organizadores no se pusieron en contacto con ella.



Por ello, según la 'AFP', ha presentado una demanda contra la organización. "Claramente, hay una responsabilidad de ellos. El comisario del recorrido no gritó el aviso de que venía una bola de un jugador hacia el público", advirtió Remande.

Te recomendamos

Etiquetas Golf

Selección DN+