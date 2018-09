Seúl propondrá a Pionyang organizar conjuntamente los JJOO de 2032

Actualizada 12/09/2018 a las 11:58

Corea del Sur quiere organizar junto a Corea del Norte los Juegos Olímpicos de 2032, una propuesta que ambos países podrían abordar en la cumbre que celebrarán la próxima semana, dijo hoy el ministro surcoreano de Deportes, Do Jong-hwan. La propuesta supondría la organización de los eventos olímpicos en Seúl y Pionyang, afirmó el ministro antes de reunirse en Tokio con sus homólogos japonés y chino, en la que defendió que la iniciativa contribuiría a mantener la paz en la región.



Esta iniciativa podría ser planteada en la cumbre intercoreana que el presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, celebrarán entre los días 18 y 20 en Pionyang, dijo Do en un encuentro con medios surcoreanos en Tokio recogido por la agencia Yonhap. El titular surcoreano de Deportes también declaró que Corea del Sur se está planteando postularse como anfitrión de Mundial de Fútbol de 2030 de forma conjunta con sus vecinos asiáticos, una candidatura que sería una alternativa a la que presentaría China.



Do señaló que Seúl quiere"coorganizar el evento con vecinos asiáticos como Corea del Norte, China y Japón", de manera que puedan "mantener la atmósfera actual de paz y conectar la paz en el noreste de Asia con la paz en la península coreana". El ministro se encuentra en la capital nipona para mantener un encuentro con el subdirector de la Administración General del Deporte de China, Gao Zhidan, y el ministro japonés de Deportes, Yoshimasa Hayashi.



Los tres países celebran estas reuniones ministeriales tras ser seleccionados para acoger tres competiciones olímpicas consecutivas: los Juegos de Invierno de PyeongChang 2018, los de Verano de Tokio 2020 y los de Invierno de Pekín 2022. El titular surcoreano de Deportes también se refirió a la posible participación del Norte en la cita olímpica de Tokio, y dijo que Seúl solicitará apoyo de las organizaciones para tratar la participación de equipos unificados y desfilar conjuntamente.



Do explicó que para formar equipos unificados sería necesario trabajar juntos desde las etapas clasificatorias, y dijo que hablará al respecto con las asociaciones deportivas y los atletas, así como con el ministro de Deportes norcoreano.

Etiquetas Corea del Norte

