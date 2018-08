Carolina Marín consigue su tercer campeonato del Mundo

Actualizada 05/08/2018 a las 11:19

La jugadora española Carolina Marín se convirtió este domingo la deportista con más Mundiales de Bádminton de la historia tras lograr su tercer título al ganar a la india Pusarla Venkata Sindhu (21-19, 21-10).



La campeona olímpica española logró vencer en un igualado partido a la india, actual subcampeona del mundo (y tercera en el ránking), quien fue también su rival en la final de Río de 2016.



Venkata Sindhu, que este sábado logró eliminar a la japonesa Akane Yamaguchi (segunda del mundo), arrancó el primer set dominando el juego, con una ventaja de varios puntos, pero Marín pronto le dio la vuelta y logró hacerse con el set.



En el segundo, Marín arrancó fuerte, la india no aguantó el ritmo y la española logró ganarlo con una contundente ventaja.



Marín suma el Mundial logrado en la ciudad china de Taikang (este del país) a los dos obtenidos en 2014 y 2015 y con tres títulos se convierte en la jugadora que más Mundiales ha ganado desde que esta competición se instauró en el año 1977.



Y la española ha conseguido el título en China, donde este deporte es una institución y después de haber eliminado este sábado a la gran sorpresa nacional, He Bengjiao, quien había logrado superar en cuartos de final a la favorita del torneo, la taiwanesa Tai Tzu Ying (número uno del mundo).



La deportista española (octava del mundo) se proclamó recientemente campeona de Europa por cuarta vez (la tercera consecutiva) y en las rondas previas de este torneo ha logrado vencer a la india Saina Nahwal, a la japonesa Sayaka Sato, a la tailandesa Busanan Ongbamrungphan y a la mencionada He.



En declaraciones estos días, Marín aseguró que se sentía en su mejor forma física y que estaba confiada de lograr la victoria en China.

Etiquetas Bádminton

Selección DN+