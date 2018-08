Felipe VI participa en la penúltima jornada de la Copa del Rey de vela

Actualizada 03/08/2018 a las 18:33

Felipe VI ha participado hoy con el Aifos 500 en la penúltima jornada de la Copa del Rey Mapfre de vela en aguas de la bahía de Palma, que la reina Sofía y la infanta Elena han seguido desde la lancha que emplea la familia real durante sus vacaciones en la isla. Don Felipe ha navegado en las cinco jornadas disputadas hasta ahora de la Copa y también lo hizo en la sesión previa de entrenamientos del domingo.

Esta vez no subió al Aifos 500 en el Real Club Náutico de Palma (RCNP), sino que lo hizo ya en el campo de regatas tras desplazarse en lancha desde la base militar de Porto Pi, cerca del Palacio de Marivent, informaron a EFE fuentes de la organización del torneo.



El velero de la Armada Española con el que compite don Felipe ha disputado hoy solo una prueba y ha concluido la jornada en el sexto puesto, en la categoría Swan 50, de un total de diez participantes, por lo que ya no tiene aspiraciones de optar a la victoria en la Copa, que concluye mañana, sábado. Quien no ha competido hoy ha sido la infanta Elena, después de que se estrenara ayer a bordo del Titia, en la clase 6 Metros Internacional (6M). La hermana mayor del Rey, junto a su madre, han montado en la lancha Somni para seguir el transcurso de la jornada, para lo que se han valido de unos prismáticos con el fin de ver con más detalle el movimiento de los barcos.



A pesar de que el Titia se mantiene en segunda posición entre los veleros clásicos a falta de una jornada, el líder, el Bribón ya es vencedor matemático de la Copa en esta categoría. El Bribón, con Pedro Campos a la caña, es con el que iba a hacer participado el rey Juan Carlos en la competición, pero finalmente no pudo hacerlo debido a una lesión de muñeca. Quien también ha seguido hoy las regatas desde alta mar ha sido la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, con su marido, Ignacio López del Hierro, su hijo y unos amigos. De Cospedal, que pasa unos días de vacaciones en Mallorca, ha presenciado las pruebas desde uno de los barcos de los patrocinadores de la Copa del Rey.

