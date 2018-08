El Rey y la infanta Elena coinciden en competición en la Copa tras once años

Actualizada 02/08/2018 a las 13:30

Felipe VI y la infanta Elena se han embarcado hoy para participar, en sus respectivas categorías, en la 37 edición de la Copa del Rey Mapfre de vela de Palma, en la que no coincidían en competición desde hace once años.



El Rey y su hermana mayor han zarpado con sus veleros desde el Real Club Náutico de Palma (RCNP), aunque no se han visto a la salida, puesto que el "Aifos 500" de don Felipe ha zarpado media hora antes que el "Titia" de la infanta.



Felipe VI ha llegado al RCNP sobre las 11.15 horas al volante de su vehículo y directamente se ha dirigido al pantalán donde atraca el "Aifos 500" junto al patrón, el almirante Jaime Rodríguez Toubes. Media hora después, ha aparecido la infanta Elena en el club náutico con una bolsa de deportes al hombro y se ha embarcado en el velero de madera. En su cuarto día de regatas, el Rey compite con la tripulación de la Armada Española a bordo del "Aifos 500" en la categoría Swan 50, en la que van terceros después de tres jornadas.



Doña Elena, de 54 años, está enrolada en el "Titia", en la clase 6 Metros Internacional (6M), que entró en competición el martes, al día siguiente que la mayoría de las categorías. Su inscripción en la Copa del Rey con el barco de Alicia Freire y el patrón Mauricio Sánchez-Bella, con los que tiene amistad desde hace años, se supo por sorpresa el pasado domingo. "Se lo propusimos porque nos faltaba una persona. A ella le encanta navegar y le gusta mucho, así que fenomenal para todos", ha comentado Freire a EFE sobre la hermana mayor de Felipe VI, que ha participado en varias ediciones del torneo de Palma desde la década de los 80.



Doña Elena no ha navegado todavía en competición esta semana, aunque la ha seguido como público desde el campo de regatas en la lancha "Somni" y en uno de los barcos de la organización. Su presencia cubre en parte el hueco dejado por su padre, el Rey Juan Carlos, que iba a competir en la categoría 6M nueve años después de su última presencia en la Copa, pero no ha podido hacerlo por una lesión de muñeca. Desde 2007, don Felipe y la infanta Elena no coincidían como participantes en la Copa del Rey de Palma.



En aquella edición, en la que la duquesa de Lugo navegó dos días y logró el título en la clase TP52 a bordo del "Siemens", también compitieron con barcos distintos el Rey Juan Carlos y la infanta Cristina. La última regata de aquella Copa reunió a todos los miembros que integraban entonces la Familia Real. Al margen de Juan Carlos I y sus tres hijos, presenciaron el desarrollo de la jornada final desde la lancha la Reina Sofía, la princesa Letizia, Iñaki Urdangarin y Jaime de Marichalar, así como todos los nietos de los Reyes, salvo la infanta Sofía, que solo tenía tres meses.

