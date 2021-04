Actualizada 29/04/2021 a las 06:00

Es mucho más que un fichaje. El regreso de Jesús Areso a Osasuna tiene una enorme carga simbólica. Dice mucho del proyecto deportivo y de la situación de fuerza que vive el club rojillo hoy día. También es un mensaje a Tajonar. Plena confianza para esos chavales de proyección que destacan y reciben ofertas. Saben que pueden llegar algún día a El Sadar valorados.

Areso jugará en el primer equipo de su tierra. Es un lateral llamado a hacer grandes actuaciones, dicen en Osasuna. No lo ha podido retener el Athletic, a quien se le hace complicado entender cómo es posible que se lo haya arrebatado un club al que siempre ha considerado menor.

“Te doy 30 millones por Raúl García, Javi Martínez, Azpilicueta, Monreal y Javier Flaño”, le dijo Fernando Lamikiz, presidente del Athletic, a Patxi Izco en 2005. Un ejemplo de soberbia. A finales de los años 90, se llegó a firmar un convenio entre ambos clubes. El Athletic daba 200 millones de pesetas a un club sin dinero. A cambio se cedía la preferencia para fichajes de la casa.

Episodios ha habido muchos. Para Osasuna siempre ha sido muy difícil evitar la marcha de un jugador cadete o de proyección profesional porque no ha podido competir con dinero ni con argumentos deportivos.

No es el de antes. Tampoco el de 2017, el que no consiguió convencer a Areso. Es más fuerte. Se hace respetar en Primera División. Tiene un estadio nuevo que seduce a cualquiera y un proyecto que ofrecer. Ya no hay telarañas en su caja fuerte. Desde la dirección deportiva, Braulio y Cata han sabido moverse con antelación y transmitirlo. El secreto se desveló ayer, pero el trabajo lleva tiempo hecho.

El club se saca la espina de lo que sucedió hace cuatro años. Aquel episodio dolió por las formas. Se colocó días después una cláusula anti-Athletic por la salida de Berenguer, que este verano por cierto se ejecutó. El internacional sub 19 llega libre. Ha sido una jugada maestra.

La apuesta por valorar al jugador de casa también queda de manifiesto con el acuerdo para la renovación de David García. Cinco temporadas más. Se hará oficial en breve. También se quiere hacer un buen esfuerzo por blindar a Moncayola. Ejemplos de lo que es hoy este Osasuna.

