Osasuna, los estatutos y el presidente

Estamos viviendo estos días en la familia osasunista un pequeño revuelo en torno a la nueva formación de la Asamblea de Compromisarios; ya hay candidatos (947), ya hay fecha para la formación de la misma (6 de diciembre) y mucho interés por formar parte de ella, cuestión de gran importancia porque denota que el espíritu osasunista sigue muy vivo.

La nueva Asamblea deberá aprobar puntos muy importantes para el devenir del club, está claro, pero se introduce una cuestión que tiene más importancia que la que se le da en ambientes osasunistas y que yo considero ha de tratarse en su justa medida, y es la REFORMA ESTATUTARIA. Ha salido a relucir en los medios de comunicación que el presidente Sr. Sabalza, podría estar pensando presentarse a una nueva reelección al finalizar este mandato a finales de 2021. El artículo 39.1 se lo impide claramente y para hacerlo sería necesario reformar este artículo de los estatutos. Vaya por delante que la gestión del Sr. Sabalza, en mi opinión, ha sido excelente, pero eso no quita para que en este caso cumpla a lo que se comprometió en su momento al proponer estos estatutos de la mano de los que se los pusieron delante.

Hemos venido diciendo que los estatutos eran una amalgama de contradicciones en el propio texto y algunos de sus contenidos ahora mismo los pondríamos en duda o los eliminaríamos. Nombraré solo algunos de ellos por no ser extensivo: asignación de funciones a la Asamblea que al mismo tiempo se las concede al presidente y su junta; limita el tiempo de mandato para el presidente y no para los asambleístas; da posibilidad de disolución del club a los 3/4 de la Asamblea (podría darse el caso que unas 200 personas disolvieran el club y no todos los socios); incongruencias gramaticales y de estructura lingüística; artículos contradictorios respecto a los mismos contenidos a los que se refiere; no diferencia claramente entre Socio y Abonado, sino que unifica ambos conceptos, etc.

Todo esto ha sido una preocupación constante de bastantes socios, pero ha sido el propio discurrir de los acontecimientos y el tiempo el que comienza a dar la razón a los que pensamos que los estatutos “tienen mucho que corregir”, como el propio presidente manifestó públicamente en una de las asambleas.

Gracias Luis y Junta Directiva, por vuestro valor al presentaros en tiempos difíciles y gracias por vuestro buen hacer a lo largo de estos años; pero cambiar los estatutos para poder continuar en la presidencia, diría muy poco de tu congruencia para con los socios. Si usted propuso y aprobamos 8 años de presidencia, cúmplalos y convoque elecciones; no vaya a ser que abra la puerta a que futuros presidentes vayan apañando los estatutos a su gusto o necesidades particulares y esto sea otro chiringuito deportivo.

Lo tiene fácil, haga un estudio profundo de los estatutos actuales nombrando un grupo de trabajo competente, analice los aspectos que, después de unos años, se ven desatinados o incongruentes y proponga una modificación de los mismos en la que se incluya la posibilidad de prorrogar el mandato de los presidentes si así lo requieren los socios y las circunstancias del momento.

De esta forma veremos que lo suyo no es una preocupación particular sino global de Club; y por supuesto todo mi apoyo. No me queda mas que felicitar a los 947 socios que han presentado su candidatura a la Asamblea de Compromisarios por lo que significa de responsabilidad hacia toda la familia osasunista.



Jesús Corera es el socio de Osasuna número 3.791 y fue director de Tajonar