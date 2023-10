Osasuna jugará un amistoso contra el Promesas el miércoles a las 10:30 horas

miércoles, a las 10:30 horas, tendrá lugar en amistoso entre el primer equipo de Osasuna y el Promesas. La entrada será gratuita para socios de la entidad y miembros del carné ‘Soy Rojill@’, que deberán reservar su localidad en el ‘Área del Socio’ de la página web. La reserva de localidades estará habilitada desde este lunes a las 16:30 horas hasta el mismo día del partido a las 9:00 horas. El próximo, a las 10:30 horas, tendrá lugar en Tajonar un partido. La entrada será gratuita para socios de la entidad y miembros del carné ‘Soy Rojill@’, que deberán reservar su localidad en el ‘Área del Socio’ de la página web. La reserva de localidades estará habilitada desde este lunes a las 16:30 horas hasta el mismo día del partido a las 9:00 horas.

Este partido se enmarca dentro de la preparación del equipo que dirige Jagoba Arrasate, en una semana en la que no habrá competición oficial debido a las fechas FIFA. Osasuna no volverá a jugar hasta el viernes 20 de octubre, cuando recibirá al Granada C. F. a las 21:00 horas en El Sadar. Por su parte, el encuentro servirá al filial como puesta a punto de cara a su compromiso con la S. D. Tarazona, el cual disputará como visitante el próximo sábado 14 de octubre a las 18:00 horas.