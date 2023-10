lesión muscular que le va a impedir jugar el sábado en el Santiago Bernabéu y dedicará el parón liguero a recuperarse. Las pruebas médicas confirmaron que efectivamente existe una ligera rotura en la cara posterior del muslo derecho. Johan Mojica tiene unaque le va a impedir jugar el sábado en el Santiago Bernabéu y dedicará el parón liguero a recuperarse. Las pruebas médicas confirmaron que efectivamente existe una

El colombiano no podrá concentrarse con su selección y su presencia el 20 de octubre contra el Granada será posible o no en función de su evolución. No parece sencillo por sus estructura explosiva y el horizonte se fija en el Betis-Osasuna del 29 de octubre, cuando se cumpliría un mes.

El futbolista apenas estuvo cinco minutos sobre el césped contra el Alavés. Tuvo que frenar en un cambio de ritmo nada más entrar por Arnaiz. Había sentido un pinchazo en los isquiotibiales. Pidió el cambio al instante. Dio paso a Areso.

RENUNCIA A LA SELECCIÓN

El lunes no trabajó con el resto de sus compañeros. Fueron daños colaterales de la victoria. La lesión era evidente pero el alcance exacto quedaba pendiente de conocer el resultado del examen médico en la Clínica Universidad de Navarra. La zona está dañada.

Jagoba Arrasate pierde a Mojica para la cita más inmediata en el Santiago Bernabéu. Deberá seguir un plan específico en Tajonar. Como mal menor, gana tiempo por esa ventana internacional.

En esta tesitura queda el panorama despejado para que Juan Cruz sea el lateral izquierdo en Madrid, aunque en las últimas jornadas el cafetero venía actuando en una posición más adelantada. Una fórmula que ha funcionado.

Osasuna regresa este miércoles a los entrenamientos pendiente de las sensaciones de Moi Gómez, quien tiene muy difícil tener minutos en la próxima jornada. No está descartado, pero tampoco se quieren correr riesgos tras esa pequeña rotura que sufrió en la antesala del partido contra el Atlético de Madrid.

UNAI GARCÍA SIGUE SU PLAN