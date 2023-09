Sergio Herrera: "Una segunda amarilla a Latasa hubiera cambiado el partido"

Osasuna, dijo que la sensación que tiene tras lasegunda amarilla a Juanmi Latasa en una acción "muy clara hubiera cambiado el partido". Sergio Herrera , portero de, dijo que la sensación que tiene tras la derrota frente al Getafe es la de que su equipo "debe mejorar" pero también aseguró que unaen una acción "muy clara hubiera cambiado el partido".

El Getafe, con tres goles de cabeza de los serbios Stefan Mitrovic y Nemanja Maksimovic y otro de José Ángel Carmona, se impuso a Osasuna, que se recompuso dos veces de los golpes de su rival pero no pudo igualar la contienda por tercera vez para llevarse algo del Coliseum.

"La sensación es que hay que mejorar. Sabíamos la dificultad de hacer gol en este campo pero aún así hemos empatado dos veces. Nos ha faltado seriedad a la hora de defender centros laterales y jugadas de estrategia y creo que tenemos que mejorar pero el equipo es maduro y responsable para hacerlo", dijo a Movistar Plus Sergio Herrera.

El guardameta de Osasuna dijo saber "la agresividad con la que juega el Getafe", que particularmente le gusta, pero criticó que hubo una acción de Juanmi Latasa muy clara en la que tenía que haber sido expulsado.

"Me parece clara para él. Ha pitado falta y no entiendo como no puede sacar la segunda amarilla. Hubiera cambiado el partido. Eso por poner un pero al arbitro, que no creo que tenga la culpa de que hayamos perdido", finalizó.