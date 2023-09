Arrasate, sobre las pérdidas de tiempo: "Estoy caliente, queréis un titular y no lo vais a tener"

Osasuna, no ha querido ponerlo como excusa para la derrota en Getafe por 3-2. El entrenador de Jagoba Arrasate , no ha escondido su enfado por las pérdidas de tiempo en el tramo final pero

"Estoy caliente, queréis un titular y no lo vais a tener aquí. Ya sabemos todos cómo funciona esto. Hoy otra vez diez minutos no, doce han sido, pero no nos compensan los doce minutos porque al final no hay continuidad. No es una excusa. Hemos jugado bien y no hemos competido bien, en acciones puntuales nos han ganado la partida. Felicitar al Getafe y nosotros a mejorar", ha dicho en la rueda de prensa posterior al partido.

"Hicimos lo más difícil, remontar dos veces, pero el partido se nos fue con el tercero", añadió Arrasate.

"Ellos protestaban acciones y nosotros también. Ellos no protestaban porque no se han quedado con diez por expulsión de Latasa, que ha sido muy clara. Eso es lo que decía, que no estáis para protestar. Cuando ha pitado estaba tan caliente que me he metido para adentro", apuntó.

"Hemos jugado bien pero no hemos competido. Han rematado muy fácil, son acciones puntuales en las que ellos son fuertes, y el Getafe te hace daño con ese juego directo pero son especialistas en sacar provecho de tus errores. Encajando tres goles es difícil puntuar. Tenemos margen de mejora en varias cosas y todo lo que diga sonará excusa", confesó.

El técnico del equipo navarro criticó los cánticos vertidos hacía su equipo con la consigna 'Puta Osasuna' por parte de la afición local y también algunos otros de la afición visitante contra el delantero británico del Getafe Mason Greenwood, cuya llegada al club azulón ha estado envuelta en polémica.

"Están mal los dos cánticos. Greenwood es un gran jugador y seguramente le vendrá muy bien al Getafe", concluyó.