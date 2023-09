Abde dice en su presentación con el Betis que lo hará "mucho mejor" de lo que lo hizo en Osasuna

Abdessamad Ezzalzouli 'Abde' ha declarado este jueves, en su presentación como futbolista del Real Betis, que "desde el primer día" que el club verdiblanco contactó con él, le dijo a Ramón (Planes -director deportivo-) "que quería venir aquí". El atacante marroquíha declarado este jueves, en su presentación como futbolista del Real Betis, que "desde el primer día" que el club verdiblanco contactó con él, le dijo a Ramón (Planes -director deportivo-) "que quería venir aquí".

"Ramón me dijo 'vente' y yo le contesté, voy para allá. No llegué a temer por el fichaje porque confiaba en Ramón, sabía que podía hacerlo a pesar de que hubiera interés de otros clubes y de que el Barcelona quería que me quedara. Pero veía que el míster -Xavi Hernández- no me ponía, yo quería jugar de inicio y decidí salir", ha añadido Abde en el acto que se desarrolló en la ciudad deportiva del club sevillano.

El extremo magrebí espera "crecer como futbolista y aprender de los compañeros", y vaticinó que hará en el Betis "lo mismo del año pasado" durante su cesión a Osasuna, "pero mucho mejor" porque se ha puesto la meta de "trabajar duro para pelear por mi puesto".