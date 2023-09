El culebrón de Abde y sus horas más agitadas

El culebrón veraniego de Abde vivió su último episodio el pasado viernes, el día de cierre del mercado de fichajes . Un periodo estival donde el futuro del extremo marroquí ha sido incierto. El técnico azulgrana Xavi Hernández lo quería ver durante la pretemporada y contaba con el futbolista para este curso. Sin embargo, todo se empezó a enfriar tras eldonde el exrojillo no disputó ningún minuto. Su cabreo propició una reunión con las altas esferas de la entidad catalana. Se cerraron filas o eso parecía. Osasuna , mientras tanto, estaba pendiente de cualquier movimiento. No podía competir a nivel económico, pero sí en lo sentimental por

En esas se llegó al último día de mercado. Ellideraba la carrera por hacerse con sus servicios. Enasumían que ese era su destino, donde le esperaba un Ramón Planes que apostó por él para llevarlo a La Masía. Todo se torció a media tarde cuando la entidad verdiblanca no selló la salida de Luiz Felipe a Arabia Saudí. No había maniobra para cerrar a Abde no se lo permitía a los verdiblancos.