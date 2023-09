"Ay, porfis, pítame un penaltito que ando necesitado y que estos del norte me van a rascar un puntico antes del parón". Esa frase debió de salir de la boca de alguna de las muchas estrellas (sin luz) que atesora el conjunto culé este año, y el pitolari claro, ya saben, a hacer caso al grande porque pitar en El Sadar y contra rojo es más fácil que abusar del poder en este país de mangarranes. Y eso que no suspendimos el choque por la lluvia, como en el Wanda. Si es que...

Más de lo mismo. Un profesor mío, don Antonio, solía decir cuando reincidíamos en las gamberradas una frase que era "llueve sobre mojado". Pues cuando Osasuna, o cualquier equipo, juega contra culés o merengues (no pongo los nombres reales porque si no les hago publicidad, oigan, que bastantes millones se llevan ya los pájaros) digo que me viene a la cabeza el docente de antaño. Y no por las clases de Literatura, sino por la manida frase. Con estos "grandes" llueve sobre mojado...

Al parón con seis puntos de 12 posibles, perdiendo dos encuentros en El Sadar y ganando los otros dos de fuera. Si ha cambiado el fútbol, oigan. El caso es que los de Xavi, jugando mal, se vieron beneficiados por el pitolari de turno. Como los de Ancelotti lo hicieron un día antes contra el Getafe. Es lo que tiene ser pobre, cosita mía. Contigo pan y cebolla, que la ternera está muy cara. Y el aceite de oliva ni te cuento...

Derrota. Condicionada por el colegiado. Con codos por delante de Koundé cuando el atontado del, pito, insisto, que es atontado y en este país tienes que tener un derrame cerebral, un ictus cerebral o ausencia cerebral para dedicarte a este gremio que es el de los trencillas, estaba a punto de mandarnos al vestuario. En el borde del descanso. En el borde de lo legal. Será borde el tío...

Nos estamos equivocando, que rabiaba el bueno de Jagoba un día antes ante las pregunta de los periodistas. Jagoba, majo, que preguntar no es delito. No te enfades, que la crítica constructiva es buena y a este Osasuna le viene bien, nada de regímenes dictatoriales donde la opinión disonante es la que se silencia y a callar, oigan, que si no la opción es la mala. Se aceptan la críticas con cariño y amor y se asumen, tratando de mejorarlas. Aunque para que luego te venga un subdotado chiflando lo que quiera...

Nos ha ganado el equipo culé con Sergi Roberto de lateral, con Ferrán en el campo, con Joao Félix jugando los últimos minutos. Leñe, si hasta estaba Íñigo Martínez. Lo raro es que Sergio Ramos no hubiese llegado al clan de Laporta para bordar esta plantilla de exfutbolistas que, empezando por Lewandowski, este año no se van a comer ni un colín. Pese a los brotes verdes de los juveniles...

Nada, que no se puede pelear contra molinos, ni contra estamentos. El pitolari que viene a currar a El Sadar gasta más en gomina y chulería que en conocimientos. Ya ni hablamos de libros, no de literatura, de esos de autoayuda en plan "Cómo hacer amigos cuando dices que quieres ser pitolari" o "Colegiados, colectivo necesitado de mucho amor". Nos hemos convertido en el primer campo al que se va a revisar un penalti y, en vez de beneficiar a la víctima, expulsan a tu jugador. Manda bemoles...

En fin, que nada. Nos estamos equivocando. Lo bueno es que ahora llega un parón para reflexionar, para ver qué cosas hay que arreglar. Para intentar saber el papel que va a tener gente como Mojica, Raúl García de Haro o Arnaiz (fichajes todos ellos) o jugadores que se han destapado como jugones contra el rival blaugrana como Areso, Herrando o Ibáñez. Ahora toca descansar, toca repensar, toca reconducir la nave para ver el rumbo que tomamos. El palo de la Conference League está olvidado. Copa, Liga y Supercopa asoman en el horizonte. Pese a que nos manden lo peor de lo peor del colectivo arbitral, pese a que la vida siga igual con los grandes, siempre vamos a estar con este equipo.

¡Hasta la muerte, GForofillo hasta la muerte!