Sergio Herrera: "¿Penaltis? Firmo no encajar y marcar 2 goles"

Herrera, tranquilo y responsabilizado ante los micrófonos, no sueña con ser el héroe de esta eliminatoria, sino que prefiere echar el candado a su puerta y que Osasuna gane con una diferencia de dos goles. “¿Alguna pregunta en inglés?”, bromeó el portero sacando su lado más divertido. Puro Sergio Herrera, que llega pletórico tras su actuación en Mestalla.

¿Qué sensaciones tiene? ¿Va a jugar mañana?

El campo es bonito, muy atractivo. Estamos ya habituados a no ver este tipo de campos, con un toque antiguo y clásico. Está espectacular. No sabemos el once, así que no sé si voy a jugar.

¿Cómo ve el partido?

Sabemos que el rival de hoy tiene mucho potencial, pero dentro de las dificultades tenemos mucha confianza. Sabemos la ilusión que hay detrás de todo esto, las ganas que tiene Pamplona y Navarra de conseguir el pase a la fase de grupos de la Conference . Esa es nuestra gran motivación, no hace falta más en estas grandes noches. Venimos de una gran dinámica como visitantes y nos tiene que dar confianza para sacar un buen resultado y lograr el pase a la siguiente fase.

¿Cómo está el vestuario?

El vestuario está como siempre, es un partido de fútbol, es lo que hacemos y se nos da bien. Estamos tranquilos y sobre todo con ganas de dar a la afición la oportunidad de vivir una competición europea. Vimos que El Sadar lo quiere.

¿Cómo ve la eliminatoria?

Todos hubiéramos firmado haber venido con un resultado positivo de Pamplona. No podemos lamernos las heridas, tenemos que activarnos, ganar, no nos vale otro resultado. Y a partir de ahí empezar a crecer.

Puede haber más de 90 minutos.

Ojalá, será una buena noticia. Sabemos que es un equipo alegre, son buenos en lo técnico y físico. Tenemos nuestras armas. Sufriremos pero podemos hacer gol en cualquier momento como hemos demostrado.

¿El Brujas puede ser un equipo vulnerable?

Me pareció un equipo muy serio en El Sadar. Pero nosotros también lo somos, tenemos un gran día para demostrar el equipo que somos.

¿Cómo lleva la alternancia con Aitor?

Ya se ha normalizado. Gran parte de la pasada temporada estuvimos rotando, el míster ha decidido empezar así. Llevo muy bien rotar con una persona como Aitor, es muy fácil, como trabajar en el día a día con Richard Sanzol. Dependerá de nosotros y de los resultados, tenemos que rendir al máximo.

En lo personal se avecina uno de los partidos que se recuerdan. ¿Qué supone?

Supone que si conseguimos el pase va a ser una alegría inmensa. Vamos a dar el máximo. El rival tiene mucho potencial.

Una de las claves puede ser mantener la puerta a cero.

Sí, si conseguimos marcar dos goles estaríamos en la siguiente fase.

¿Firma una tanda de penaltis con usted como héroe?

No, firmo dejar la puerta a cero y marcar dos goles.