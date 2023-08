Osasuna en Europa: así fueron las tres victorias a domicilio

Ganar. No cabe otra opción en la ecuación que da la llave a la fase de grupos de la Conference. Pero ¿quién dijo miedo? Osasuna ya ha sido capaz de hacerlo. No una, ni dos. En tres ocasiones vencieron los rojillos en partidos europeos, en grandes estadios, ante clubes con un palmarés mucho más pesado. No se asustaron.Dos ciudades alemanas y una italiana son los antecedentes de éxito contintental, a las que este jueves 31 de agosto por la noche se podría sumar la preciosa localidad belga de Brujas. Dos resultados idénticos, 0-3 (Parma y Leverkusen), y uno que empezó de la misma manera y terminó en 2-3 prueban que Osasuna sabe ganar en Europa.