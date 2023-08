Arrasate: "Confío mucho en el equipo, nos falta una gesta europea"

gran noche europea, otro hito en el horizonte del proyecto. El entrenador se mostró pleno de confianza en la víspera del partido. Jagoba Arrasate anhela una, otro hito en el horizonte del proyecto. El entrenador se mostróen la víspera del partido.

¿Qué tipo de partido espera?

Es una eliminatoria, tienen un resultado a favor y es difícil saber lo que plantean ellos. Siempre son valientes y atrevidos. Van a querer ganar el partido, a ver si nos imponemos. El partido de ida puede ser un termómetro, pero ahora es un todo o nada. Será importante el trabajo defensivo, dejar la puerta a cero, por supuesto, y nos da confianza el hecho de haber ganado dos partidos fuera de casa.

¿Qué partido visualiza y qué le hace ser optimista?

Confío mucho en mis jugadores. Han demostrado que son capaces de hacer grandes cosas y por eso estamos aquí. Pero nos falta algo, nos falta una gesta europea y ojalá sea mañana (hoy). El contexto es maravilloso, tendremos a nuestra gente en un estadio clásico. No hemos dicho ni mucho menos la última palabra en esta eliminatoria.

¿Cuáles son las claves?

Nos gustaría tener el control, pero hay que saber lo que tienes enfrente. Son alegres, ofensivos y rara vez cambian ese registro. A ver si somos capaces de atacar de la misma manera o algo más y defensivamente sí que nos generaron situaciones puntuales. Hay que corregirlo. Debemos ser más contundentes y más fuertes. El partido es largo, hay tiempo para quemar naves y hemos demostrado que podemos marcar en cualquier momento.

¿Por dónde pasan las opciones, por la posesión?

La posesión no me importa, me importa lo que hagamos con el balón. Si empezamos ganando, mucho mejor, pero la eliminatoria está igualada. Si no marcamos habrá tiempo, siempre hay momentos. Se decidirá por detalles y tenemos que aprovechar nuestro momento.

¿La victoria en Valencia anima a introducir cambios?

No es eso. Los veo todos los días. Si están en esta plantilla podemos contar con ellos. En Mestalla se corroboró que podemos contar con todos.

¿El Brujas jugará con el resultado?

Creo que no. No especulan. Pensarán que si se ponen por delante tendrán muchas opciones.

¿Qué mensaje manda a la afición que se va a desplazar?

Jugamos juntos. Puede ser una noche mágica, vamos a intentarlo con todos nuestros medios. Agradecemos el apoyo, no es fácil. Ojalá juguemos juntos y consigamos el pase.

¿Deben salir sabiendo que hay que remontar o afrontando una página en blanco?

El fútbol es tan caprichoso… En Valencia con el 1-1 seguramente firmabas el empate en el 90 y en el 95 hicimos el 1-2. Hacer un gol reforzaría la idea y pondría nervioso al rival. Tenemos que hacer un gran partido para pasar.

¿Cuáles han sido las sensaciones en el entrenamiento?

El césped está bien, se nota que es un partido diferente. Hay más gente en la expedición. El equipo lo afronta con naturalidad y normalidad. Cuando llegue el momento nos vamos a aplicar, es una virtud de este equipo: mantener el equilibrio y luego dar el do de pecho.

Tienen un gran reto por delante.

Este equipo ha hecho grandes cosas, en Liga y en Copa. Nos falta una gran noche europea que espero que sea mañana.

¿Han ensayado penaltis?

Sí, pero ensayar con el campo vacío no es ensayar. Cambia con 120 minutos en las piernas. Es imposible que el contexto sea el mismo.