Pablo Ibáñez, el líder de la camada en Mestalla

muy jóvenes. Los locales claman más fichajes y los rojillos tienen que dosificar ante un calendario tan apretado. De esta forma, el técnico local Rubén Baraja confió el centro del campo en Javi Guerra (2003), Diego López (2002) y Fran Pérez (2002). Desconocidos hasta hace meses, pero con desparpajo suficiente para ser titulares en Mestalla. Su homólogo Jagoba Arrasate apostó por Aimar Oroz (2001), Iker Muñoz (2002) y Pablo Ibáñez (1998). No hace mucho los tres competían en la Segunda RFEF bajo las órdenes de Santi Castillejo. Precisamente fue el centrocampista pamplonés quien sacó de la cartera su DNI para demostrar su veteranía y ser el líder de unos futbolistas nacidos en este siglo que darán que hablar en la elite del fútbol nacional. Por razones bien diferentes, tanto el Valencia como Osasuna alinearon a futbolistas.

Porque Pablo Ibáñez no es el más rápido, ni el más alto. Tampoco tiene un físico prodigioso o destaca por su calidad técnica, pero el ordenador que tiene en su cabeza suple cualquier déficit con inteligencia. Y no es artificial. ¿Le ayudará en ello su pasión por el baloncesto? Dicen que el basket es deporte donde hay que pensar rápido y tomar pronto una decisión. No hay tiempo que perder. Quien sabe si en casa su hermana Irati, alero del Mutilbasket Aranguren, le aconseja o disfrutan juntos comentando la NBA.

Lo cierto es que ‘19’ dio un recital en Mestalla. Colocación, visión, profundidad, romper al espacio, temple cuando es necesario o carrera veloz como la que propició el penalti. Ibáñez recuperó con la espinilla un balón en la medular y echó a correr como si no hubiera un mañana. El lateral Thierry Correia corrigió con gran zancada y se lanzó al suelo. Golpeó en el pie de apoyo del navarro. Jugada polémica de VAR que el colegiado revisó en el monitor y decretó penalti. Su compañero Aimar Oroz, como ya ocurría en el Promesas, no falló desde los once metros.

El tridente de Tajonar lo completó Iker Muñoz. El de Villafranca no se achantó ante más de 42.000 espectadores que llenaron Mestalla. Sumó más kilómetros en las piernas a su hoja de ruta y de aprendizaje.

Ibáñez y Muñoz coincidieron al afirmar la importancia de la “sufrida” victoria. “Sabe a gloria. Ha sido una victoria muy sufrida. Sabemos que fuera de casa todos los partidos son muy complicados y más en este inicio liguero. Nos tenemos que ir muy felices por los tres puntos. Osasuna nunca se rinde aunque hemos sufrido en la segunda parte como perros. Hemos trabajado todos defensivamente y hemos sabido esperar a esa jugada a balón parado. Nos tenemos que ir muy felices”, señaló el pamplonés. Su compañero Iker Muñoz añadió: “Sabemos que este equipo siempre va hasta el final, nos hemos agarrado y hemos dicho que lo íbamos a sacar juntos. Así ha sido. En una jugada a balón parado en el último minuto, Nacho ha marcado, se lo merecía y le mando mi enhorabuena”.

Los dos también se mostraron de acuerdo al señalar que una victoria es la mejor manera de afrontar un duelo como el que le espera a Osasuna el jueves ante el Brujas. “Vamos con el mejor sabor de boca posible y el jueves vamos a ir a por todas”, apuntó el de Villafranca, a lo que Pablo Ibáñez sentenció: “Una victoria nos viene muy bien para afrontar el partido del jueves con muchas ganas. ¡A por ese duelo, que va a ser histórico!”.