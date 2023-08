Voces autorizadas del éxito de España en el Mundial

Coinciden las tres en los campos anexos de Tajonar. Las tres han acudido a entrenar con la normalidad que lo hacen cuando les toca. Para ellas es lo habitual. Desde esa perspectiva las capitanas de tres equipos de Mundial. Este domingo 20 de agosto España juega la final, hito que ellas tildan de histórico, con independencia del resultado que se dé en el partido. . Las tres han acudido a entrenar con la normalidad que lo hacen cuando les toca. Para ellas es lo habitual. Desde esa perspectiva lasdede Osasuna viven el éxito que ha cosechado la selección española en el. Este domingo 20 de agosto, hito que ellas tildan de histórico, con independencia del resultado que se dé en el partido.

Osasuna A (Primera RFEF) y Osasuna C (Tercera) comenzaron a entrenar a las 18.30 horas. Por lo tanto, Miriam Rivas, portadora del brazalete en el primero, y Claudia Rodríguez, en el segundo, le ceden el testigo a Uxoa Bértiz, capitana de Osasuna B (Segunda RFEF), que dio comienzo a su cuarto entrenamiento semanal a partir de las 20 horas.

La lateral derecha Miriam Rivas, capitana del primer equipo femenino de Osasuna, explica que el éxito logrado por la selección es muestra del trabajo y de todo lo que ha avanzado el fútbol femenino. “Es todo un logro lo que está consiguiendo: llegar a esa final y tener la posibilidad de ser campeonas del mundo; toda la visibilidad que supone . Que las más pequeñas puedan tener referentes mujeres y la ilusión de poder llegar un día a conseguir ser profesionales. Que sirva también para motivar a las más pequeñas a jugar al fútbol. Me parece increíble todos los pasos que se han dado”.

La defensa de Osasuna piensa que se trata de un paso “súpergrande” el que se ha dado en el fútbol femenino. “Es un reflejo de todo ese trabajo que se viene haciendo. Ganar sería un paso enorme también por la visibilidad que se le daría y por demostrar que con trabajo se puede llegar a alcanzar semejante hazaña. Es importante la visibilidad. Poner la televisión y poder verlo, en las noticias, en los periódicos, que se pueda hablar del nivel del fútbol femenino, del nivel de las futbolistas, y de la profesionalidad”, añade. Rivas asegura que ha seguido el Mundial pese a que algunos horarios no lo han facilitado. “Algunos partidos no he podido ver en directo pero los he visto después. Poder ver al nivel al que están las futbolistas que están disputando ese Mundial es una pasada”, explica. No podrá ver la final en directo. El horario coincide con un partido de su equipo. “Será inevitable enterarnos del resultado. No lo podremos vivir con esa emoción pero seguiremos un poco, estaremos pendientes porque sabemos que hay un partido importante a la vez que el nuestro”, señala.

Uxoa Bértiz, centrocampista de Osasuna B, destaca que pase lo que pase en la final “el fútbol femenino español ya es de oro”. “La repercusión que está generando, niños y niñas de mi alrededor me preguntan que a ver quién quiero que gane, quién es mi jugadora favorita y creo que será un paso adelante, un golpe sobre la mesa. Es fruto de lo bien que se está trabajando durante todos estos años en el fútbol base y por ello estamos en la final. No creo que ganar o perder la final marque un antes o un después. El recorrido que ya ha hecho España en este Mundial habla mucho. Los medios lo están sacando. Hay que seguir dando pasos adelante, haciendo bien el trabajo como hasta ahora y paso a paso iremos alcanzando éxitos como esta final”.

La capitana de Osasuna B destaca que le ha gustado ver cómo ha evolucionado el fútbol en los últimos cinco o seis años. “Da gusto ver. Estábamos seguros de que España iba a hacer un buen papel. Tenemos jugadoras de una calidad tremenda y gracias al trabajo que se ha hecho en el fútbol base estamos donde estamos”. Afirma que no se perderá la final, al igual que su compañera Claudia Rodríguez, capitana del C. “Creo que vamos ir a la Plaza del Castillo. La vamos a ver con ilusión”.

La central de Osasuna destaca el trabajo que hay detrás de este logro de la selección. “El otro día leí que había crecido el número de fichas de niñas que quieren jugar al fútbol. Hay cada vez más niñas que desde pequeñitas quieren jugar al fútbol y que ven que es posible. Significa mucho también para las jugadoras, que muchas veces no ven reconocido su trabajo y deben lograr un hito así para que se hable de ellas. Es un paso grande pero queda mucho por hacer”.