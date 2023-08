Arrasate: "No me gustaría que el Chimy Avila saliera"

“A mí no me gustaría que saliera –Chimy Ávila-. Es verdad que el mercado está abierto y pueden darse entradas y salidas de jugadores. Ahora mismo tenemos la plantilla que tenemos y puede haber alguna novedad, pero no me gustaría que Chimy saliera porque es un jugador muy importante y el año pasado fue nuestro máximo goleador”, declaró.

En su comparecencia ante los periodistas tras la victoria de los suyos frente al Celta, el técnico también agradeció al exdelantero rojillo Kike García sus dos años en El Sadar y le deseo “lo mejor” en su nueva etapa en el Deportivo Alavés porque “ha sido un jugador importante en el día a día y también para conseguir los objetivos”.

Arrasate no escondió que su equipo ha empezado “de la mejor manera posible” el curso liguero porque las victorias dan “confianza” y “fuerza” para seguir trabajando.

“No creo que haya sido una victoria fácil, pero me gustó la madurez del equipo, más allá de las individualidades porque los jugadores han estado muy bien. En el inicio de la segunda parte nos ha tocado sufrir, nos mantuvimos y el 0-2 nos ha dado ese poso también”, explicó.

El entrenador vasco admitió que tienen “un bloque hecho” de la pasada temporada, pero subrayó que los refuerzos veraniegos han ayudado a mejorar la plantilla.

“El año pasado a nivel defensivo hicimos una buena temporada, pero tanto Catena como Mojica nos mejoran, más allá de lo que nos puedan dar con balón. Son jugadores que hemos sumado para la causa y ellos saben lo que le pedimos. Para la gente que viene de fuera es muy fácil adaptarse porque tenemos un vestuario fantástico”, afirmó.