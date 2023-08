Celta - Osasuna en directo: Rubén García adelanta a los rojillos

16:30 | DOS FICHAJES EN EL ONCE TITULAR

Manu Sánchez vivirá una tarde doblemente especial. El exrojillo se enfrentará a Osasuna justo en el día de su debut con la elástica del Celta . El joven madrileño acabó su ciclo en Osasuna en junio después de haber cumplido su tercer periodo de cesión del Atlético de Madrid. La entidad navarra no se planteó su continuidad esta vez ya que buscaba un refuerzo en el mercado que le diera mayor presencia en ataque. De esta forma llegaba Mojica. Manu Sánchez es propiedad del Celta para cinco años después de entrar en la operación de Javi Galán, vendido al Atlético por 15 millones además.

16:50 | TEMPERATURA MUY SUAVE EN VIGO

A pesar de que a estas horas en Pamplona superamos los 30 grados, en Vigo no alcanzan los 25, así que el calor no debería ser un factor en este partido. Veremos si hay parón para el "refresquito" o no.