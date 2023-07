Lavado de cara en Osasuna Promesas

Jony o Barbero hasta cesiones como la de Sergio Moreno o Marc Llinares, que ayudaron a mantener la categoría, se marchan del club navarro en busca de más éxitos deportivos. Todo ciclo tiene su final. Y para muchos jugadores de Osasuna Promesas la última temporada fue un punto y aparte en sus carreras deportivas. Hasta nueve integrantes de la entidad rojilla han dicho adiós a la elástica del filial en las últimas semanas. Desde jugadores consolidados como el capitánhasta cesiones como la deque ayudaron a mantener la categoría, se marchan del club navarro en busca de más éxitos deportivos.

El filial de una gran entidad siempre busca renovarse. Sangre nueva y, sobre todo, joven con la que dar apoyo al primer equipo. Este ha sido el caso de Osasuna en los últimos años. Moncayola, Pablo Ibáñez, Aimar Oroz... y varios más son los jugadores que han aprovechado su oportunidad en el Promesas hasta recibir la llamada para estar con los mayores. Este año Jagoba Arrasate ha podido contar con el apoyo dentro del campo de Diego Moreno, Jorge Herrando, Iker Muñoz e Iker Benito. Todos ellos han entrado en la dinámica del primer equipo a pesar de ser piezas fundamentales en el conjunto dirigido por Santi Castillejo. Precisamente dos de ellos no jugarán la temporada que viene en Osasuna.

CONTINUIDAD A LA CANTERA

Al igual que en la pasada campaña, en la que Aimar Oroz y Pablo Ibáñez fueron inscritos en el primer equipo, Osasuna Promesas volverá a aportar jugadores al equipo de Arrasate. Hasta la fecha el único confirmado ha sido Jorge Herrando, a pesar de su vinculación con el Athletic, ha decidido quedarse en el club de su tierra. Además, el pivote Iker Muñoz tiene altas posibilidades de seguir los pasos de su compañero y podría tener dorsal.

Por su parte el lateral derecho Diego Moreno, que disfrutó de minutos al comienzo del año 2023, probará suerte en el Mirandés de la Segunda División. Su operación es en forma de cesión, así que en un futuro podría volver a estar a las órdenes de Jagoba, al igual que Iker Benito. El extremo del Promesas recalará en las filas del Andorra, también de la división de plata.

EN PARADERO DESCONOCIDO

Hasta cuatro jugadores que han militado este año en el filial rojillo aún desconocen, o al menos no se ha oficializado, en qué equipo militarán a partir del próximo curso. Uno de ellos es el máximo goleador (13) en el estreno del equipo en la Primera RFEF. Iván Martínez ‘Barbero’ no seguirá en Osasuna. Varios equipos de la Segunda División han mostrado interés en el ariete, aunque no se ha cristalizado ninguna operación. El lateral Marc Llinares, encargado de gran parte del balón parado del equipo; Pau Martínez, pieza fundamental tanto en lo ofensivo como en tareas defensivas; y Kako Sanz aun no se han decidido por ningún equipo.

DOS SALIDAS DE LA SEGUNDA RFEF

De las nueve salidas tras finalizar contrato son varios los jugadores que han optado por bajar una categoría y medir su potencial futbolístico en la Segunda RFEF. Xabi Irurita e Inach Fernández han querido mantenerse en la Comunidad foral. El primero ha aceptado la propuesta del Tudelano y pasará a estar bajo las órdenes del exrojillo Oriol Riera. El segundo, que ha contado con menos minutos ya que también ha estado en la dinámica del Subiza, formará parte del San Juan. Sin duda una de las bajas más sensibles del Promesas es la del capitán Jony. El delantero navarro deja el conjunto rojillo para incorporarse a las filas de la UD Logroñés, conjunto recién descendido de la Primera RFEF.

Por último Unai Dufur -se marcha al Nástic de Tarragona-, Jon de Luis -formará parte de la cantera del Athletic Club-, y Sergio Moreno -finaliza su cesión y vuelve al filial del Rayo Vallecano- completan la lista de bajas. A ellas hay que sumar la de Jorge Herrando, con el primer equipo.

Buján, Molina, García y Aguirre, las caras nuevas en Tajonar

Osasuna Promesas se ha reforzado en todas sus líneas tras las trece bajas que ha sufrido su plantilla con respecto a la temporada pasada. Hasta quince jugadores nuevos estarán bajo las órdenes de Santi Castillejo al menos durante la pretemporada. Ander Ibáñez, Pablo Aguinaga, Dani Sancho, Miguel Auría y Asier Benito llegan del Subiza para reforzar al segundo filial. Por su parte hasta cuatro jugadores del División de Honor se han ganado un hueco en la pretemporada del Promesas: Mauro Echegoyen, Íñigo Arguibide, Ibai Arrasate y Carlos Lumbreras. Por último el equipo dirigido por Castillejo ha realizado cuatro fichajes ajenos a la entidad rojilla: Jorge Aguirre (Delantero, R. Sociedad), Jon García (Defensa, Villarreal), Unai Buján (Centrocampista, Amorebieta) y Guillem Molina (Defensa, Sabadell).