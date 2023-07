Horas clave para el TAS: ¿cómo será el proceso?

En laspor correo electrónico al(TAS) para tratar de revertir la decisión de laque excluyó a la entidad navarra de competir en la próxima edición de la Conference League . El organismo que preside Ceferin mandó a última hora del pasado 6 de julio una lista con los argumentos del Comité de Apelación para tumbar lo expuesto por los rojillos. Desde Nyom insistieron en que hay una Tribunal Supremo por la cual se ha juzgado al club en un caso de, mientras que Osasuna defiende que no fue condenado y sí lo fueron sus dirigentes. A nivel interno sorprende que la UEFA tuvo en cuenta una parte de esa sentencia, pero no su totalidad.

La última bala lleva a la entidad navarra al TAS con sede en la localidad suiza de Lausana. A primera hora de la tarde de este martes 11 de julio Osasuna todavía no había enviado su defensa, pero se iba a remitir de forma inminente. El club está preparando una argumentación más sólida para apurar sus opciones y demostrar que es un equipo apto para jugar en Europa. Se están haciendo revisiones a todos los niveles para contrastar opiniones con expertos en la materia. El director general Fran Canal, cuyo futuro apunta al Celta de Vigo, está liderando todo este asunto.

El optimismo en la zona noble de El Sadar es comedido. Así como tras el informe de los investigadores el pesimismo creció al acudir a Apelación, ahora se abre una nueva puerta en un escenario donde dictará sentencia un organismo independiente colegiado por tres jueces. Se trabaja para afinar y limar cualquier tipo de duda sabiendo con anterioridad los argumentos que expuso la UEFA. “Hay partido”, comentan fuentes cercanas a todo este proceso.

TODO POR ESCRITO

¿Qué ocurrirá después de que Osasuna envíe sus argumentos al TAS? El email llegará a tres árbitros que han sido designados para abordar el caso. Uno nombrado por la UEFA, otro por el club navarro y otro del propio tribunal. Este paso pudo cambiar si las partes implicadas (UEFA y Osasuna) hubieran acordado un mismo árbitro. No suele ocurrir en situaciones así y esta vez tampoco ha sido el caso. Se desconoce la figura del árbitro escogido por los rojillos, ya que el secreto es máximo, pero la elección ha estado determinada por ser una persona sensible en este tipo de casos y que ha tenido precedentes similares. Es cierto que la casuística de Osasuna es complicada de equiparar a la de cualquier otro club que haya sido excluido de competir en Europa. El TAS es férreo a la hora de validar la petición de los clubes y organismos, pero Osasuna se aferrará al hilo de esperanza que hay y con esa ilusión se está trabajando.

El club navarro solicitó un procedimiento acelerado para evitar que el fallo se demore en el tiempo. La decisión tiene que ser firme antes del 7 de agosto, fecha en la que se produce el sorteo de la eliminatoria en la Conference League. El tiempo corre en contra.

Todo el proceso será por escrito. Una vez Osasuna envíe la documentación, el TAS se trasladará a la UEFA para que presente su postura. El TAS valorará la posición de las partes y tomará una decisión. No tiene que haber unanimidad entre los tres árbitros designados. También el organismo suizo puede solicitar más documentación si considera que falta algo por acreditarse, pero al tratarse de un tema puramente jurídico resulta complicado que este paso se produzca. Incluso puede haber una vista en caso de que hubiera declaraciones testificales (testigos), pero a priori no parece que ocurra por ser algo tan técnico. “No sé qué puede ayudar o aportar la declaración de, por ejemplo, Fran Canal”, comenta un abogado experto en derecho deportivo que sigue de cerca el caso.

Con todos los elementos de juicio, el TAS tomará una decisión o laudo, que no es más que la denominación de la resolución que dicta un árbitro y que sirve para dirimir un conflicto entre dos o más partes. Todo este proceso se llevará a cabo con secretismo y, hasta última hora, las partes implicadas desconocerán el veredicto final. Osasuna, como las anteriores veces, recibirá una notificación con la validación de su defensa o la denegación.

¿POR QUÉ NO HA SIDO NOMBRADO EL ATHLETIC?

​Si Osasuna está oficialmente excluido de la Conference League, ¿por qué el Athletic de Bilbao no ha sido notificado para que cubra la plaza de los rojillos? Entre los expertos en la materia hay dudas al respecto, pero creen que la UEFA “tiene una posición de prudencia”.

El paso habitual tras denegar la participación de un equipo es nombrar su sustituto, lo lógico suele ser el que le sigue en la clasificación. En este caso debe ser el Athletic, que finalizó la temporada en octavo lugar. Los vizcaínos no han recibido ningún tipo de notificación del ente europeo ni tampoco vía RFEF y Osasuna sigue presente en el cuadro de la Conference.​

​En un proceso tan complejo como este, dicen los expertos, la UEFA está esperando a ver qué dictamina el TAS para mover ficha. Todo un galimatías.