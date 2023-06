Del Amo rompe el silencio: "Es fácil pegar a los pequeños"

Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol (FNF) y vicepresidente de la RFEF rompió el silencio en la medianoche del viernes para mostrar su opinión sobre la Me fastidia que tengamos este castigo cuando somos un club muy humilde que nos lo hemos ganado en el campo. Esta junta directiva denunció a la anterior. Yo creo que lo dejó bastante claro. Es muy injusto que se le pague así”, sentenció el tafallés en El Larguero de la Cadena Ser. para mostrar su opinión sobre la decisión de la UEFA de dejar fuera de Europa a Osasuna. “Estoy bastante fastidiado. No sé qué calificativos poner porque debo de ser bastante respetuoso.. Esta junta directiva denunció a la anterior. Yo creo que lo dejó bastante claro. Es muy injusto que se le pague así”, sentenció el tafallés en El Larguero de la Cadena Ser.

El mandatario reiteró su argumentación: “La gente tiene toda la razón. Para nosotros ha sido algo que se ha ganado en el campo. Nos vieron en Sevilla cómo se portó la afición de Osasuna y Navarra. Fueron de 10. Fue una fiesta. Esto es una fiesta ganada en el campo. Es muy injusto lo que está pasando”.

¿Y POR QUÉ NO EL BETIS?

Quien ha querido lavar la imagen de Osasuna ha sido esta junta directiva. Lo han hecho bien. ¿Castigar por eso? ¿O por qué? Hubo castigo para jugadores del Betis que están jugando en Europa. Tengo tantas preguntas que no me da alcanzar. Creo en la justicia, pero me quedan muchas dudas. Hay algún club importante en España que veremos a ver qué pasa. Es fácil pegar a la gente pequeña”. Del Amo fue preguntado sobre el Athletic de Bilbao, equipo que saldría beneficiado en caso de que se confirme la no admisión de Osasuna en la Conference League: “Que se lo haga mirar cada uno. Si creen que se lo han ganado... Soy respetuoso con estas decisiones, como no las entiendo... Esta junta directiva carga contra la anterior. Les ha salido cárcel a los anteriores.Hubo castigo para jugadores del Betis que están jugando en Europa. Tengo tantas preguntas que no me da alcanzar. Creo en la justicia, pero me quedan muchas dudas. Hay algún club importante en España que veremos a ver qué pasa. Es fácil pegar a la gente pequeña”.

El tafallés se refería, sin nombrarlo al Barcelona, que está inmerso en el ‘caso Negreira’. “¿Osasuna como cabeza de turco?”, cuestionó el periodista. “No le deseo ningún mal a nadie, pero nos lo han medido con un rasero muy fino. Especialmente fino. Opinaré cuando Barcelona lo sancionen o no. Es curioso que las noticias salgan de la prensa catalana. ¿Por qué? Se han anticipado a todo. Yo ya me pierdo. No sé quién tiene todos los datos”.

Por último, Del Amo apuntó que la RFEF no puede hacer nada más: “El tema de los jueces es complicado y hay que respetar. No debes señalizar o marcar un camino. Los jueces son libres. La RFEF ya presentó a la UEFA lo que habían hecho estos directivos, que se habían presentado como causa particular. Poco más se puede hacer”.