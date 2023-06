La RFEF califica de "infamia" y "actuación muy grave" que Osasuna le quiera implicar

Es una infamia, una falta de respeto y una actuación muy grave que el club pretenda implicar a la La Real Federación Española de Fútbol ha respondido a Osasuna tras el duro comunicado del club rojillo. "que el club pretenda implicar a la RFEF en este asunto, curiosamente dejando de lado, siempre de manera sutil, el origen de las denuncias", ha señalado con rotundidad.

"Y es de una gravedad extrema querer hacer creer a su digna y magnífica afición que la RFEF no ha apoyado o no apoya a su club, refiriéndose en esa visión acusatoria única y exclusivamente a la RFEF y obviando, como siempre, a otras entidades, instituciones y representantes de instituciones que asesoraron en el pasado precisamente sobre este tema a los directivos inculpados y al propio club, asegurándoles que nunca sería sancionado".

La Federación Española de Fútbol ha recordado que preservó la inocencia del club en el proceso judicial pasado y, en referencia a LaLiga, sí hubo otra institución que quiso que Osasuna fuera investigado. "El comunicado también obvia intencionadamente que la RFEF no actuó en ningún momento en este procedimiento como acusación particular porque entendió y defendió en todo momento la necesidad de preservar la inocencia del club y no siguió la estrategia de denuncias de otras instituciones a los que ahora intencionadamente los autores del comunicado ni los mencionan".

Por último, se hace una petición para que los autores de la nota de Osasuna y sus inductores pidan perdón. "Estamos acostumbrados a este tipo de actuaciones de personas que obran al dictado de sus superiores. La RFEF actuó, ha actuado y seguirá actuando defendiendo los intereses del club y de la afición en todo momento y ha respaldado la tesis del CA Osasuna, como podrá acreditar de manera indubitada cuando corresponda y, cuando lo haga, espera que los autores de este comunicado y sus inductores pidan perdón públicamente a la RFEF".