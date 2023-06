La indefensión de Osasuna y el silencio del fútbol

La investigación de la UEFA a Osasuna supuso un auténtico jarro de agua fría para el club y la afición casi todavía en plena celebración por volver a Europa 16 años después. Desde entonces, una semana donde se ha establecido la incertidumbre y el silencio. En la entidad no se hacen valoraciones públicas a la espera de acontecimientos mientras se trabaja intensamente en la defensa para que la resolución sea favorable. En estos seis días de nerviosismo e intriga tampoco ha habido ninguna declaración desde las principales instituciones para arropar a Osasuna. Un hecho que contrasta con el aluvión de reacciones surgidas, por ejemplo, en torno al ‘Caso Negreira’. Osasuna se sitúa en otra dimensión mediática, lo que atrae los fantasmas de una posible sanción. Ni la Federación Española de Fútbol, ni la Liga han lanzado mensaje alguno. No hubo sanción deportiva -tampoco como persona jurídica- por aquellos hechos y Osasuna ha participado en sus competiciones con normalidad. El club se rearmó tras ser parte perjudicada en el plano económico y social.

Coge fuerza la teoría del club de que hay denuncia

Es prácticamente imposible saberlo, pero en Osasuna existe la convicción de que detrás de este conflicto se ha producido una denuncia de un tercero. Las sospechas se han ido fundamentando con el paso de los días. Llama la atención que durante tantos años, la UEFA no dijera nada sobre un caso que tuvo repercusión nacional, aunque la justicia y las instituciones deportivas exculparan a la entidad rojilla. Choca además que el Betis no haya entrado en esta ecuación, aunque los jugadores actuaran en beneficio propio. Lo mismo, que la noticia se filtrara a un medio de Barcelona y a otro de Bilbao. Y que Osasuna no tuviera la más mínima pista hasta entonces. Hay casos como el del Skënderbeu albanés en marzo de 2018 que generaron una sanción sin que el equipo hubiera logrado su pase a Europa todavía. En 2014, la Comisión Europea ya recibió una denuncia de carácter anónimo después de que el Parlamento de Navarra aprobara la ley de reestructuración de la deuda para salvar al club. Se quedó en agua de borrajas.